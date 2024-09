“UN MINISTRO SOTTO RICATTO E SBUGIARDATO, PERCORSI DI SICUREZZA DEL G7 A DISPOSIZIONE DI CHI NON AVEVA TITOLO, VIAGGI PAGATI DAL MINISTERO, USO IMPROPRIO DI AUTO A TUTELA”



«Quanto tempo dobbiamo ancora aspettare perché questa surreale vicenda venga affrontata nelle opportune sedi istituzionali? Il ministro Sangiuliano deve chiarire molti aspetti della sua relazione con la dottoressa Boccia che oggi ha sbugiardato completamente la ricostruzione fatta ieri dal ministro in diretta televisiva».

Così la capogruppo democratica nella commissione cultura della camera, Irene Manzi, subito dopo l’intervista della Stampa alla quarantunenne al centro del caso che riguarda il ministro della Cultura.

Prosegue Manzi: «Quanto dichiarato da Boccia è molto grave sia perché parla espressamente di un ministro sotto ricatto sia perché denuncia comportamenti i cui effetti potrebbero aver avuto serie conseguenze sulla sicurezza del G7 Cultura. Sangiuliano deve spiegare perché che ha fatto partecipare una persona esterna all’amministrazione a incontri istituzionali in cui venivano affrontate questioni delicate anche legate alla sicurezza del G7. E perché il ministro ha invitato gli uffici del ministero a condividere materiali riservati con questa persona. La misura è colma, siamo allo stillicidio delle istituzioni»’.

(da agenzie)

