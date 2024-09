I VIAGGI PAGATI DAL MINISTERO, LA NOMINA FIRMATA, IL RICATTO, I DOCUMENTI SENSIBILI, L’AUTO BLU E LA SCORTA PER LUNGHI VIAGGI



«Io e Sangiuliano ci siamo conosciuti il 5 agosto». Inizia così l’intervista di Federico Monga in cui Mara Rosaria Boccia racconta la sua verità sul caso Sangiuliano. «Lo accompagnavo da consigliera per i grandi eventi» dice. Sulle trasferte spiega: «Ho sempre saputo che pagava il ministero come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria». E prosegue: «Il ministro ha divulgato informazioni non corrette». Sull’auto di tutela dice: «Ero sempre con il ministro, non in trasferte brevi ma sempre in trasferte lunghe». Infine, l’affondo: «Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto».

Boccia spiega che è imprenditrice da 20 anni e che ha studiato Economia all’università. «Ci siamo conosciuti il 5 agosto – spiega riguardo al ministro della Cultura– come possono testimoniare le foto pubblicate sui miei profili social, alla presentazione per la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’Unesco». E aggiunge che accompagnava Sangiuliano come «Consigliera per i grandi eventi».

E ancora sul suo incarico: «Inizialmente è stata una proposta e quindi ho seguito il ministro per conoscere la realtà del Ministero, e poi dall’inizio di luglio è stata istruita la pratica per diventare consigliera».

Sulle trasferte: «Io ho sempre saputo che pagava il Ministero, come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal Capo Segreteria che organizzava sempre tutti i viaggi». Sul sopralluogo a Pompei del 3 giugno per il G7 entra nel dettaglio: «Sì, abbiamo fatto un sopralluogo per il G7 e il ministro ha approfittato per verificare alcuni scavi».

Altro nodo da sciogliere, la mail del 5 giugno. Con o senza informazioni riservate? «Certamente. La mail è stata pubblicata dalla Dagospia e non da me. Il direttore del parco l’ha inviata sotto espressa comunicazione del ministro. Infatti il direttore non penso abbia frainteso proprio nulla perché c’erano tanti i testimoni, il ministro è stato molto chiaro a sottolineare che doveva recapitarla anche a me in email. E c’erano i due percorsi, l’alternativa dei due percorsi che gli altri ministri che partecipano al G7 avrebbero dovuto fare e tutte le informazioni relative all’organizzazione».

Maria Rosaria Boccia spiega anche che la sua consulenza per il G7 era gratuita. E riguardo alla sua consulenza al ministero, non andata a buon fine, aggiunge: «Io ho letto che è stata firmata sia da me che dal ministro, come si può ascoltare dall’audio. Non è andata a buon fine: penso che questa spiegazione la debba da un’istituzione, non io».

Sui suoi rapporti con Sangiuliano, definiti dal ministro in tv «relazione privata», Maria Rosaria Boccia spiega che, se si trattava di relazione sentimentale, «dovrebbe chiarirlo lui».

Sull’auto blu l’imprenditrice spiega di essere salita solo con il ministro, spesso anche in trasferte lunghe.

E’ stata definita «ricattatrice», come lei stessa ha detto in un post, ma Boccia ha anche aggiunto che «i ricattatori sono nei palazzi del potere»: «Mi riferisco ad alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto. Penso che il ministro sia sotto ricatto».

Alla domanda se si sente tradita, Boccia risponde che il tradimento arriva eventualmente da persone care, ma dice che «sicuramente la situazione poteva essere gestita in una forma più rispettosa».

«Ieri sera in televisione (al Tg1, con le pubbliche scuse alla moglie e a Meloni, ndr), il ministro Sangiuliano mi ha fatto sorridere».

E il futuro? «Quello che faccio mi fa bene. Il mio percorso è sempre in salita. E sicuramente continuerà ad essere così».

(da La Stampa)

This entry was posted on giovedì, Settembre 5th, 2024 at 21:04 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.