FORZA ITALIA 7,8%, LEGA 5,7% IN LINEA CON LE PERCENTUALI COMPLESSIVE

Bidimedia rileva anche le intenzioni di voto degli under 35. Se alle urne andassero solo i giovani, come è facile immaginare, il panorama politico sarebbe ben diverso. La differenza più grande è quella di Fratelli d’Italia, che perderebbe ben 11 punti e

calerebbe al 16,6%. Resterebbe il secondo partito nel Paese, cedendo il primo posto al Partito democratico con il 20,7%.

L’altro grande cambiamento riguarderebbe Alleanza Verdi-Sinistra: 14,8% dei voti, ben otto punti in più rispetto all’attuale rilevazione nazionale, e terzo posto sul podio delle forze politiche in Italia. Solo dietro arriverebbe il Movimento 5 stelle con l’8,6%.

Forza Italia e la Lega restano sostanzialmente in linea, rispettivamente con il 7,8% e il 5,7%. Ha poco da esultare Roberto Vannacci, che si limita al 3,9%. Chi invece ha un vero e proprio exploit tra i giovani è Carlo Calenda: Azione prende il 6%, raddoppiando i propri consensi rispetto alla media nazionale.

(da agenzie)