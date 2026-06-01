CENTRODESTRA 41,9%, CAMPO LARGO 44,5%, VANNACCI 5,4%

Continuano le difficoltà del centrodestra nei sondaggi politici. Tutta la coalizione perde terreno e si vede superare dal centrosinistra (o meglio, dal ‘campo largo’ che per ora esiste solo sulla carta). A crescere è soprattutto il partito di Roberto Vannacci, che arriva a mezzo punto di distanza dalla Lega.

FdI e Lega in calo, Vannacci guadagna un punto

Fratelli d’Italia è al 27,6%, in calo dello 0,4%. La perdita di quasi mezzo punto percentuale nel giro di meno di un mese è un segnale negativo per il partito di Giorgia Meloni, soprattutto se affiancato ai risultati degli alleati.

Forza Italia è al 7,3%, sostanzialmente stabile anche se risulta calare di un decimo. Molto peggio va la Lega, al 6%: lo 0,5% in meno rispetto a fine maggio.

Solo Noi moderati attutisce la caduta della coalizione, guadagnando tre decimi e riportandosi all’1%. Nel complesso, i partiti del centrodestra sommati perdono quasi un punto complessivo e raccolgono appena il 41,9%.

Dall’altra parte il Partito democratico è al 22,2%. Il calo è di un decimo percentuale – anche in questo caso, sinonimo di stabilità – ed è lo stesso che registra il Movimento 5 stelle al 12,1%. Alleanza Verdi-Sinistra resta costante al 6,6%. Insomma, se nel centrodestra c’è una crisi di consensi non è certo perché molti elettori abbiano scelto di passare al centrosinistra.

Italia viva di Matteo Renzi sale dello 0,2% e arriva al 2,2%, +Europa è stabile all’1%. Il campo largo, sommando i partiti che ne fanno parte, ad oggi raccoglierebbe il 44,5% dei voti, finendo nettamente davanti al centrodestra.

Ci sono però diversi partiti che si schierano fuori dalle due coalizioni. Azione di Carlo Calenda è al 2,9% (+0,1%). Il Partito liberaldemocratico di Luigi Marattin è allo 0,9% (+0,1%). Il ruolo più importante, però, è quello di Futuro nazionale di Roberto Vannacci: prende il 5,4% dei voti, guadagnando ben lo 0,9% da fine maggio a oggi.

I vannacciani ora sono in piena ascesa, e si trovano a poco più di mezzo punto dalla Lega. La loro eventuale alleanza o meno con il centrodestra potrebbe essere un fattore decisivo in vista del voto del prossimo anno.

(da agenzie)