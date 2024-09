AVREBBE ACCETTATO GLI INVITI AI VARI FESTIVAL/EVENTI (ALCUNI DECISAMENTE POCO AUTOREVOLI) PROPRIO PER AVERE L’OCCASIONE DI GODERE DELLA COMPAGNIA DELLA BOCCIA?



A questo punto il tema non è solo se Sangiuliano ha speso o no soldi pubblici per la Boccia o ha condiviso con lei documenti riservati.

È anche quanto tempo ha sottratto ‘O Ministro ‘nnammurato al lavoro per cui è pagato e quanto il desiderio di passare delle notti con la dottoressa Maria Rosaria Boccia lo abbia condizionato nel pianificare la sua agenda.

Sarebbe andato comunque in missione tutte quelle volte, se questo non avesse significato essere “giustificato” a passare delle notti fuori con la “non consigliera” Boccia, in quanto impegnato in trasferte di lavoro?

O ha accettato gli inviti ai vari festival/eventi (alcuni sinceramente poco autorevoli) proprio per avere l’occasione di godere della compagnia della Boccia?

Ps Neanche il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica dura 18 minuti come lo “Speciale” del Tg1 per salvare il Farfallone del Golfo.

(da Dagospia)

