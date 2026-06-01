RONCONE: “E C’È RAGIONE DI CREDERE CHE NON CI SI SAREBBE SEDUTO NEMMENO IL PADRE SILVIO. BASTA RICORDARE LO STORICO DISCORSO SULLA RESISTENZA DEL 2009 AD ONNA. CERTO NON SFUGGE CHE IL 4% DI VANNACCI FA GOLA. LA LEGA LASCIA APERTO UNO SPIRAGLIO A UNA FUTURA ALLEANZA. E LO STESSO FANNO I FRATELLI D’ITALIA. QUESTO IMPONE A MELONI E A SALVINI UNA SCELTA: STARE CON VANNACCI O CON FORZA ITALIA?”



La scena politica italiana è confusa e ingannevole. tanto più cresce il numero dei soggetti al seguito del generale Vannacci, tanto più aumenta la possibilità che Marina Berlusconi, e con lei FI, si allontanino dallo schema che tiene insieme l’attuale coalizione di centrodestra

Cerco di dirla meglio. Vannacci nei sondaggi è dato intorno al 4%. Una vagonata di voti preziosi. Certo, sappiamo che con i sondaggi è meglio essere cauti: però è evidente che l’ex comandante della Folgore ormai non guida più solo un manipolo di arditi. Intorno a lui s’è infatti cominciato a coagulare un movimento di gente che applaude eccitata a ogni suo comizio. Dove il generale non parla solo di remigrazione, ma ondeggia tronfio dentro discorsi in cui calpesta i diritti civili tra razzismo, negazionismo e omofobia.

Ecco il punto: Marina Berlusconi non si siederà mai al tavolo con uno così. E, tra l’altro, c’è ragione di credere che non ci si sarebbe seduto nemmeno il padre Silvio. Guardate: su di lui, sulla sua stagione politica e umana, ciascuno di noi ha maturato un proprio giudizio. Ma è sicuro che il Cavaliere sapesse bene da che parte stare: come, del resto, spiegò con nettezza in quello storico discorso tenuto il 25 aprile del 2009, ad Onna, paese protagonista della Resistenza, a pochi giorni dal tremendo terremoto che aveva devastato l’Aquila e l’Abruzzo.

Anche Marina sa da che parte vuole stare (vedremo poi se scendendo in campo, o restando dietro le quinte). Certo non sfugge che pure agli altri alleati Vannacci crei imbarazzo. Però il suo 4% fa gola. Così la Lega, per bocca di Massimiliano Romeo, lascia aperto uno spiraglio a una futura alleanza. E lo stesso fanno i Fratelli d’Italia, affidando il compito a Galeazzo Bignami, noto per essersi travestito, in un carnevale di anni fa, da ufficiale della Wehrmacht. Marina, invece, ha mandato un messaggio secco: non intende allearsi con gli estremisti.

Questo, fin d’ora, impone perciò a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini una scelta: stare con Vannacci o con Forza Italia?

(da Corriere della Sera)

This entry was posted on sabato, Giugno 6th, 2026 at 20:37 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.