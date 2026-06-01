LA CORTE DEI MIRACOLI RECLUTATA DA VANNACCI



Venghino, signori, venghino. In Futuro nazionale c’è posto per tutti. Almeno per ora. Il generale ha aperto al reclutamento senza test psicoattitudinali né richieste di giuramento. Per Roberto Vannacci la selezione avverrà dopo.

Sa che il numero è potenza. Quello dei sondaggi che lo danno vicino al 5%, ma soprattutto quello degli iscritti (e siamo sulla soglia dei 100 mila) e dei rappresentanti nelle istituzioni.

I parlamentari arruolati sono quattro (Emanuele Pozzolo, Edoardo Ziello, Laura Ravetto e Rossano Sasso) ma già nella giornata di oggi ne dovrebbero arrivare altri quattro. L’annuncio è previsto in una conferenza stampa a Viareggio. Un gradino sotto ci sono i consiglieri regionali.

E anche su questo fronte, Futuro nazionale alla vigilia della sua prima assemblea nazionale (a Roma il 13 e 14 giugno) può schierarne quattro: il più noto è Massimiliano Simoni, vero braccio destro del generale, unico superstite dei 9 consiglieri leghisti alle elezioni in Toscana del novembre scorso, subito pronto a seguire Vannacci nella nuova avventura politica

E poi, tra quelli della prima ora, c’è il veneto Stefano Valdegamberi, putiniano di ferro, anche lui ex leghista, scatenato reclutatore di adepti tra le campagne e i vigneti del suo territorio

In Lombardia i colonnelli vannacciani sono due (presto ne dovrebbe arrivare un terzo): Pietro Macconi, una lunga storia a destra dal Msi fino a FdI, e Luca Ferrazzi, già in An e poi nelle liste civiche di Roberto Maroni e Letizia Moratti.

Il bacino d’utenza è prevalentemente quello di chi si dice deluso da Lega e Fratelli d’Italia, ma non mancano anche fuoriusciti di Forza Italia. La «campagna acquisti»

sta funzionando egregiamente in Veneto. Con alcune sorprese, come l’adesione di Stefano Gentilini, figlio di Giancarlo, il mitico «sceriffo» leghista di Treviso.I transfughi da queste parti sono parecchi. Ecco gli ex consiglieri regionali Joe Formaggio (FdI, famosa una sua foto con mitra in braccio), Luciano Sandonà (ex leghista, passato a FdI, non rieletto), Mariangelo Foggiato (indipendentista). C’è anche l’ex sottosegretario in quota An-FdI Luca Belotti.

Futuro nazionale può contare su due sindaci a Verona: Roberto Brizzi (Bussolengo) e Luciano Alberti (San Mauro di Saline). Al momento, ci sono solo altri due sindaci vannacciani: Mauro Giannini (Pennabilli, noto per le sue camicie nere), Francesco Garofano (Millesimo) e Claudio Cavallo di Stellanello (Savona).

In Lombardia il generale può fare affidamento sull’ideologo di destra Roberto Longhi Javarini, il «Barone nero», sull’ex consigliere regionale di Lega e Fi Max Bastoni ma anche su una vecchia conoscenza del Carroccio che fu: Pier Gianni Prosperini (quello del famoso «Ciapa el camel» rivolto agli immigrati).

A Vigevano l’ex assessore leghista Furio Suvilla non è riuscito ad andare al ballottaggio ma con il suo 14% ha attirato le luci dei riflettori.

A Terni si è arruolato Orlando Masselli (già candidato sindaco di FdI sconfitto da Stefano Bandecchi), a Genova Francesco Maresca (assessore nella giunta di Marco Bucci e ora consigliere di opposizione), a Novara i consiglieri comunali Mauro Gigantino, Maurizio Nieli e Michele Ragno. Con Vannacci anche l’ex parlamentare campano Franco Cardiello (già senatore Pdl).

(da agenzie)

This entry was posted on sabato, Giugno 6th, 2026 at 20:40 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.