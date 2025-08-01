E’ STATO CONTESTATO ANCHE DA MOLTI REPUBBLICANI, CON LA NOMINA RATIFICATA DAL CONGRESSO SOLO GRAZIE AL VOTO DEL VICE DI TRUMP, JD VANCE … ORA HA CONDIVISO E LODATO UN POST SU PASTORI DELLE CONGREGAZIONI DEL NAZIONALISMO RELIGIOSO PIÙ ESTREMO, ALLE QUALI ANCHE LUI APPARTIENE, PER I QUALI ANDREBBE REVOCATO IL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE

Accuse di abusi sessuali, di dipendenza dall’alcol, di misoginia, oltre che di totale incompetenza: fin da quando Donald Trump scelse un conduttore televisivo della Fox per guidare il Pentagono, fu chiaro che Pete Hegseth sarebbe stato il ministro della Difesa più controverso della storia americana. Contestato anche da molti repubblicani, con la nomina ratificata dal Congresso solo grazie al voto del vice di Trump, JD Vance, lui ha già rischiato più volte il licenziamento.

Ad esempio quando ha continuato a inveire contro chi voleva aiutare militarmente l’Ucraina senza rendersi conto che il suo presidente aveva fatto dietrofront e riaperto a Zelensky. Ma se Hegseth ha fatto scalpore opponendosi all’impiego di donne soldato sul campo di battaglia sostenendo che insegnare loro ad uccidere va contro gli istinti femminili legati alla maternità, cambia il ruolo dei sessi e distrugge la cultura militare, cosa accadrà ora che ha condiviso e lodato un post su pastori delle congregazioni del nazionalismo religioso più estremo, alle quali anche lui appartiene, per i quali andrebbe revocato il diritto di

voto alle donne?

«Tutti con Cristo per tutta la vita»: così il ministro ha commentato il servizio della Cnn nel quale Doug Wilson, fondatore della Communion of Reformed Evangelical Churches, alle quali lui stesso aderisce, ha auspicato che il diritto di voto alle donne venga cancellato dalla Costituzione, mentre un altro pastore ha sostenuto che a votare dovrebbe essere solo il capofamiglia, ed altri parrocchiani hanno invocato la sottomissione delle donne ai mariti. da settimane Hegseth invita pastori nazionalisti estremisti a condurre preghiere negli uffici del Pentagono durante l’orario di lavoro

(da Dagoreport)