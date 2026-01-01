IL VENEZUELA ANNUNCIA LA LIBERAZIONE DI UN NUMERO “IMPORTANTE” DI DETENUTI VENEZUELANI E STRANIERI. LA DECISIONE È STATA PRESA IN MODO “UNILATERALE” DAL GOVERNO DI CARACAS CON L’OBIETTIVO DI “FAVORIRE E RAGGIUNGERE LA PACE”
I DETTAGLI SULLE IDENTITÀ E IL NUMERO DELLE PERSONE LIBERATE SARANNO COMUNICATI IN UN SECONDO MOMENTO: L’ITALIA SPERA CHE NELLA LISTA CI SIA ALBERTO TRENTINI
Il presidente dell’Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la “liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri”. Rodríguez ha affermato che la decisione è stata presa in modo “unilaterale” dal governo di Caracas con l’obiettivo di “favorire e raggiungere la pace”.
Il presidente dell’Assemblea venezuelana ha quindi annunciato che i dettagli sull’identità e il numero delle persone liberate verranno comunicati in un secondo momento e ha ringraziato l’ex presidente del governo spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, e il governo del Qatar per la mediazione che ha reso possibile tale decisione.
(da agenzie)
