IL CRIMINALE TRAVESTITO DA PATRIARCA RUSSO ORTODOSSO KIRILL CONFERMA CHE, IN RUSSIA, CHIESA E STATO SONO QUASI LA STESSA COSA: “MOSCA È ORAMAI IL RIVALE SPIRITUALE DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE, CHE GIUSTIFICA IL PECCATO”

Quando il prete termina di officiare la veglia di Natale, Vladimir Putin prende inaspettatamente la parola. Senza abbandonare le volte affrescate della chiesa intitolata a San Giorgio Il Vittorioso, patrono dei militari, si rivolge agli ufficiali dell’intelligence militare in uniforme e alle loro famiglie che hanno preso parte con lui alla messa.

I suoi auguri per il Natale ortodosso — che secondo il calendario giuliano cade il 7 gennaio — si trasformano in un’omelia. Il conflitto in Ucraina, dice, è una «sacra missione». Una guerra santa. E i soldati la combattono «per ordine del Signore» proprio come il «nostro Salvatore venuto sulla Terra a salvare gli

uomini». Nessun segno di distensione. Di desiderio di pace

Il primo Natale in tempi di Operazione militare speciale in Ucraina il leader del Cremlino aveva pregato in totale solitudine nella Cattedrale dell’Annunciazione all’interno delle mura del Cremlino. A partire dall’anno seguente, invece, si era sempre presentato attorniato da veterani e loro famiglie.

Anche quest’anno Putin prende parte alla messa di mezzanotte insieme a uomini in uniforme con mostrine appuntate sul petto, mogli con le mantiglie merlettate e bambini impettiti nei maglioncini inamidati. Il Cremlino, stavolta però, si limita a indicare che si trovano «nella regione di Mosca».

È il sito investigativo online Agentsvo a svelare la località: la base militare di Solnechnogorsk, sede del Centro Speciale Senezh, o Unità Militare 92154, parte del Dipartimento per le Operazioni Speciali dell’intelligence militare Gru. L’unità che, secondo diverse inchieste, nei mesi scorsi sarebbe stata responsabile di sabotaggi in Europa.

Non a caso Aleksandr Junashev, membro del pool di giornalisti al seguito del Cremlino, si lamenta che coprire la funzione religiosa quest’anno sarà più arduo del solito perché alcuni dei presenti «non possono essere ripresi dalle telecamere».

Agentsvo, tuttavia, identifica gli uomini che attorniano Putin. Al suo fianco c’è Aleksej Galkin, il comandante stesso dell’Unità 92154 che, dopo essere stato fatto prigioniero durante la Prima guerra cecena, aveva ispirato un film. Ci sono anche Andrej Popov e Konstantin Masljanko. Sono tutti alti ufficial dell’intelligence militare, insigniti della massima onorificenza statale di Eroe della Russia. È a loro che parla Putin chiamandoli «cari amici».

Ai loro familiari dice che possono «essere giustamente orgogliosi dei vostri padri e delle vostre madri, proprio come nel nostro Paese, in Russia, siamo sempre stati orgogliosi dei nostri soldati». Poi traccia il parallelo tra «il Salvatore» e i militari: «Molto spesso chiamiamo il Signore il nostro Salvatore, perché è venuto sulla Terra per salvare tutti gli uomini.

E così i guerrieri della Russia svolgono da sempre, per volonel Signore, questa missione: difendere la patria e il suo popolo, salvare la madrepatria e il suo popolo. In Russia, in ogni epoca, la gente ha sempre considerato i propri guerrieri come coloro che, per ordine del Signore, svolgono questa santa missione». La vittoria, conclude, «è sempre una per tutti, una per tutti». […]

E il patriarca russo ortodosso Kirill, intervistato da Tass, conferma quanto la Chiesa vada a braccetto con lo Stato dicendo che la Russia è oramai il rivale spirituale della civiltà occidentale che «giustifica il peccato».

(da agenzie)