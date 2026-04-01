NON SONO SOLO GLI ELETTORI DI SINISTRA A CREDERLO, MA ANCHE IL 43.2% DI CHI VOTA FORZA ITALIA E IL 35% DI CHI VOTA FDI E LEGA BOCCIA IL PROVVEDIMENTO

Per un italiano su due (52,5%) l’ultimo decreto sicurezza approvato alla Camera dimostra che i precedenti interventi varati da questo governo non hanno prodotto i risultati attesi. Il dato fotografa una frattura prevedibile sul piano politico con gli elettori di centrosinistra in larga parte critici (69,7%), tuttavia rivela anche una crepa meno scontata nel campo opposto, con quel 24,1% di elettori di centrodestra che condivide questa valutazione. Scendendo nel dettaglio, emerge un elemento politicamente rilevante.

Sono soprattutto gli elettori di Forza Italia (43,2%) a esprimere dubbi sull’efficacia delle misure adottate finora, mentre l’elettorato della Lega (63,2%) e di Fratelli d’Italia (67,4%) resta convinto che i decreti precedenti abbiano funzionato, pur necessitando oggi di un rafforzamento per rispondere a un contesto in continua mutazione.

Tuttavia, il nodo della questione resta il rapporto tra queste misure e il fenomeno degli sbarchi.

Nel 2024 ci aono stati 66.617 sbarchi e 5.704 rimpatri.

Nel 2025, con un numero di entrate pressoché analogo ci sono stati 6.772 rimpatri complessivi.

In pratica ogni 100 migranti che arrivano solo 10 vengono rimpatrati.

(da La Stampa)