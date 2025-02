NEL NOSTRO PAESE QUASI LA METÀ DEI BAMBINI VIVE IN SITUAZIONI DI “SOVRAFFOLLAMENTO ABITATIVO”, OVVERO DIVIDE LA STANZA CON DUE O PIÙ MINORI. PER NON PARLARE DEL 16,2% CHE ABITA IN CASE CON PROBLEMI STRUTTURALI O DI UMIDITÀ



C’è la denatalità che continua a correre. C’è la povertà che colpisce sempre più le famiglie. È questa l’Italia dei bambini, un piccolo esercito di 2,4 milioni di cittadini – se si prende in considerazione la fascia 0-5 anni – che diventano 8,9 milioni se si tiene conto di tutti gli under 18. Oltre un bimbo su dieci è di origine straniera.

Numeri complessivi destinati a scendere visto che i nuovi nati nel nostro Paese sono sempre meno. Certo non toccheremo più il record negativo registrato nel 2023, che si è chiuso con un meno 380mila neonati, ma anche il 2024 ci conferma che gli italiani fanno sempre meno figli: dal 1° gennaio alla fine di luglio il calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è stato di 4.600 unità.

I minori in povertà assoluta sono un milione e 295mila. È il 13,8% del totale. Mentre vivono in povertà alimentare 200mila bimbi sotto i cinque anni (l’8,5% del totale). Tradotto: le loro famiglie non riescono a garantire loro almeno un pasto proteico ogni due giorni. Gli ultimi dati disponibili, si riferiscono al 2023.

Anche l’ambiente circostante incide sulla qualità della vita, a maggior ragione dei più piccoli. E fa un certo effetto leggere come, sempre due anni fa, quasi la metà dei bambini viveva in situazioni di «sovraffollamento abitativo»: semplificando significa che in una sola stanza convivono più di due soggetti minori. Uno dei valori, negativi, più alti d’Europa.

Di più, ancora nel 2023 il 16,2% di loro viveva in abitazioni con problemi strutturali o di umidità. Case in cattive condizioni che superavano il 50% del totale in sette capoluoghi tutti concentrati nel Mezzogiorno: Foggia, Cosenza, Reggio Calabria, Messina, Salerno, Catania e Napoli. L’Istat evidenziava come quasi 2 su 5 under 19 che vivono in Italia si concentrano nelle 14 città metropolitane, dove, in media, vive anche il 13,7% dei contribuenti con reddito inferiore ai 15 mila euro annui.

(da agenzie)

