“IL CREMLINO STA RIVERSANDO CENTINAIA DI MILIONI DI EURO PER COMPRARE I VOTI. CENTINAIA DI INDIVIDUI VENGONO PAGATI PER PROVOCARE DISORDINI, VIOLENZE E DIFFONDERE PAURA. SE LA RUSSIA PRENDERÀ IL CONTROLLO DELLA MOLDAVIA, LE CONSEGUENZE SARANNO IMMEDIATE

La presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato un importante tentativo di interferenza russa nelle elezioni parlamentari di domenica, accusando Mosca di investire «centinaia di milioni di euro» per manipolare il voto. «Il Cremlino sta riversando centinaia di milioni di euro per comprare centinaia di migliaia di voti su entrambe le sponde del Nistru e all’estero – ha dichiarato -. Le persone vengono avvelenate ogni giorno con bugie. Centinaia di individui vengono pagati per provocare disordini, violenze e diffondere paura». Sandu ha avvertito che «se la Russia prenderà il controllo della Moldavia, le conseguenze saranno immediate e pericolose per il Paese e per l’intera regione. Ogni moldavo ne soffrirà, indipendentemente da chi avrà votato», richiamando i rischi per la stabilità regionale, i fondi europei e la libertà di movimento.

(da agenzie)