L’OBIETTIVO E’ QUELLO DI TRASFORMARE LA RAI NEL SIMBOLO DI UNA PIU’ AMPIA BATTAGLIA SULLA QUALITA’ DELLA DEMOCRAZIA IN ITALIA

C’è una convinzione che inizia a circolare con una certa insistenza nei corridoi della maggioranza: la partita sulla Rai potrebbe trasformarsi in un clamoroso boomerang politico. Non perché il governo abbia perso il controllo del dossier, ma perché il racconto costruito dalle opposizioni rischia di rivelarsi molto più efficace della battaglia combattuta nelle stanze del potere.

Le dimissioni in blocco dalla Commissione parlamentare di Vigilanza hanno cambiato completamente lo scenario. Fino a pochi giorni fa il confronto riguardava soprattutto nomine, regolamenti e rapporti di forza interni. Adesso, invece, il terreno dello scontro si è spostato sul piano simbolico. E proprio i simboli, in una lunga campagna elettorale, spesso pesano più dei numeri.

Nella maggioranza c’è chi ammette, lontano dai riflettori, che la gestione della vicenda abbia finito per offrire al campo largo un argomento perfetto. Il messaggio che Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra puntano a diffondere è semplice: una Rai sempre più identificata con il governo, una Commissione di Vigilanza ormai paralizzata e una riforma del servizio pubblico che continua a restare nel cassetto nonostante le richieste arrivate da Bruxelles.

Secondo diversi esponenti del centrodestra, Giuseppe Conte avrebbe intuito prima degli altri le potenzialità della vicenda. L’obiettivo sarebbe quello di trasformare la Rai nel simbolo di una più ampia battaglia sulla qualità della democrazia italiana. Per questo motivo, secondo fonti interne ai 5 stelle, il tema del servizio pubblico verrà affiancato alle altre grandi contestazioni contro l’esecutivo: il premierato, la legge elettorale, gli equilibri istituzionali e la tutela della Costituzione. Tasselli diversi destinati però a confluire in un’unica narrazione politica.

In ambienti parlamentari qualcuno richiama perfino quanto accadde all’inizio degli anni Duemila, quando lo scontro tra Silvio Berlusconi e alcuni volti storici dell’informazione Rai contribuì a ricompattare il centrosinistra. Nessuno immagina una replica identica, ma il meccanismo comunicativo viene considerato molto simile: individuare un simbolo capace di mobilitare l’elettorato. Oltretutto ora si è messo in mezzo pure il partito del generale Vannacci.

I sostenitori di Roberto Vannacci accusano infatti il servizio pubblico di riservare pochissimo spazio all’eurodeputato e promettono nuove iniziative dopo l’estate. Una situazione che rende ancora più complicata la narrazione del centrodestra: da una parte viene respinta l’etichetta di “Telemeloni“, dall’altra arrivano proteste da chi sostiene di essere praticamente invisibile nei programmi Rai.

Nel frattempo, all’interno dell’azienda, le tensioni tra i vertici non si sono affatto attenuate. I rapporti personali restano complicati e il clima continua a essere segnato da diffidenze e rivalità che inevitabilmente finiscono per riflettersi anche all’esterno. Il punto, però, va ben oltre le dinamiche di Viale Mazzini. La sensazione condivisa da molti osservatori è che la campagna per le Politiche del 2027 sia già partita e che la Rai rappresenti soltanto il primo grande terreno di scontro.

Le opposizioni puntano a fare della televisione pubblica il paradigma del rapporto tra il governo e le istituzioni, mentre la maggioranza continua a sostenere di aver garantito maggiore pluralismo rispetto al passato. Due letture destinate a scontrarsi per mesi.

Ed è proprio questo il timore che serpeggia nel centrodestra: aver trasformato una questione di governance in una potente arma di propaganda per gli avversari. Perché, in politica, spesso non vince chi ha ragione ma chi sa raccontarla meglio. E sulla Rai la battaglia, più che nei palazzi, sembra destinata a giocarsi davanti ai telespettatori.

(da L’Espresso)