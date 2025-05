IL PRESIDENTE MACRON REPLICA CON DUREZZA: “C’È UN ERRORE DI INTERPRETAZIONE, NON ABBIAMO PARLATO DI INVIARE TRUPPE, LA DISCUSSIONE ERA PER UN CESSATE IL FUOCO IN UCRAINA, DOMENICA E OGGI. GUARDIAMOCI DAL DIVULGARE FALSE INFORMAZIONI, CE NE SONO A SUFFICIENZA DI QUELLE RUSSE” (CHE BOTTA!)



L’immarcescibile paraculismo politico di Giorgia Meloni non si smentisce mai. La sua emarginazione dal quartetto dei ‘’Volenterosi’’ (Macron, Starmer, Tusk e Merz), che non ha bisogno di uno Stroppa per chiamare Trump, la giustifica con la solita strategia di rovesciare la frittata:

Da Repubblica.it: “L’Italia ha da tempo dichiarato che non è disponibile a inviare truppe in Ucraina e non avrebbe senso partecipare a formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità. Credo sia un fatto di coerenza e chiarezza”.

Così Giorgia Meloni in un punto stampa a Tirana commentando la riunione dei volenterosi che si è svolta a margine del summit della Comunità Politica

Europea a cui l’Italia non ha preso parte.

MACRON LA FA NERA

“C’è un errore di interpretazione, non abbiamo parlato di inviare truppe, la discussione era per un cessate il fuoco in Ucraina, domenica e oggi. Guardiamoci dal divulgare false informazioni, ce ne sono a sufficienza di quelle russe”.

Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa a Tirana rispondendo ad una domanda sulle parole di Giorgia Meloni sul vertice dei Volenterosi in Albania

(da agenzie)

