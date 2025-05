SONDAGGIO, SUI MIGRANTI GLI ITALIANI BOCCIANO SONORAMENTE GIORGIA MELONI: IL 62% HA UN GIUDIZIO NEGATIVO SUI CENTRI PER I RIMPATRI IN ALBANIA. E, PIÈ UNA BOCCIATURA DA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI A PRESCINDERE DALL’ORIENTAMENTO POLITICO



Alla domanda “Come considera le politiche di gestione del fenomeno migratorio adottate dal Governo Meloni?” il 67% degli italiani intervistati risponde con un giudizio negativo. E negativo è anche il giudizio del 62% degli italiani sui centri per i rimpatri in Albania.

E’ quanto emerge da un sondaggio sul tema “La gestione dei migranti” realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l’Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7. ”

Alla domanda sulla pericolosità per la sicurezza data dal fenomeno migratorio la percezione negativa è evidente. Per la stragrande maggioranza degli elettori, pari a più del 64%, i migranti costituiscono un problema in termini di sicurezza, percentuale plebiscitaria, quasi il 93% , per chi ha votato i partiti di governo e molto alta , quasi il 44 , per gli elettori dell’opposizione”.

“La cosa più sorprendente resta il giudizio sull’operato del governo : una bocciatura da parte della maggioranza degli elettori a prescindere dall’orientamento politico, con il 67% che ritiene inadeguate le misure sulla gestione dei migranti ma soprattutto con una valutazione negativa anche all’interno del centrodestra, dove uno su tre non è soddisfatto “, dice Giacomo Spaini, Presidente e Ceo di Izi che continua: “interessante anche il dato del partito del non voto che nella stragrande maggioranza boccia il governo sulla gestione migranti e sui centri in Albania “.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Maggio 16th, 2025 at 20:36 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.