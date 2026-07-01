LA “STATISTA DELLA SGARBATELLA” NON PUÒ PERMETTERSI IL TRACOLLO DEL CARROCCIO, GIÀ RAGGIUNTO E SUPERATO NEI SONDAGGI DA FUTURO NAZIONALE … CON IL RITORNO DI SALVINI AL MINISTERO DELL’INTERNO, PIANTEDOSI SAREBBE DESTINATO A QUALCHE INCARICO IN EUROPA (L’EUROPOL?). E LA POLTRONA AI TRASPORTI ANDREBBE A EDOARDO RIXI



Riportarlo al passato per dargli futuro. Guardate che l’operazione per riportare Salvini al Viminale è seria, è una necessità e la prima ad avvertirla adesso è Meloni. È seria perché Vannacci va contrastato sulla sicurezza. È seria perché se crolla la Lega si rompe l’equilibrio del centrodestra.

Meloni sta riflettendo di spostare Salvini al Viminale dopo il primo settembre, dopo aver raggiunto il record di longevità del suo governo. Potrebbe farlo consegnandogli l’interim, promuovendo Edoardo Rixi ai Trasporti e destinando Piantedosi, uomo di stato e amico leale di Salvini, a un incarico prestigioso, magari in Europa.

Martedì sera si è registrato uno scontro durissimo fra Meloni, Tajani e Salvini, videocollegati, che riguarda la legge elettorale, l’emendamento sulle preferenze: Meloni intende inserirlo ma gli alleati si rifiutano di votarlo.

Viene riportata una frase di Meloni rivolta a Tajani e Salvini: “Voglio vedere se votate contro i miei emendamenti”. Le preferenze emancipano campioni del voto come Fedriga, Zaia, Attilio Fontana, Durigon e tolgono a un leader fragile come Salvini quel che resta del suo potere da segretario.

Meloni sa che il solo modo per avere armonia nella coalizione, sfidare sulla propaganda Vannacci, è spostare Salvini al posto di Piantedosi, un servitore che ha sempre dichiarato: “Io prendo atto se i tempi cambiano”.

Il primo che ha proposto il ritorno di Salvini al Viminale è stato Giorgetti ed è impensabile che l’abbia fatto senza concordarlo con Meloni.

La Viminale-Pontida esiste e ha come destinazione Salvini al ministero dell’Interno. Si è mosso Giorgetti che in un Federale di partito ha dichiarato: “Chiediamo il Viminale per Salvini”. C’è un altro indizio.

Tutte le volte che il Quirinale è stato usato contro Salvini, “il Colle non vuole Salvini ministro dell’Interno”, gli amici di Mattarella si sono premurati di spiegare che non esiste un veto. Salvini è stato assolto dalla pesante accusa di sequestro di persona e sta attraversando il momento più difficile da segretario.

Mettere in sicurezza Salvini, oggi presente a Villa Taverna, all’ambasciata americana, è una priorità di Meloni e di FdI. Servirebbe un rimpasto e si dovrebbe naturalmente passare dal Quirinale ma c’è un altro percorso. Sono ipotesi di studio, ma c’è sempre della verità.

Dare l’interim a Salvini e destinare Piantedosi a un grande incarico. In Europa bisogna nominare il direttore esecutivo di Europol e ci sono tre candidati: un tedesco, una spagnola e un lituano. Chi lo dice che non possa riaprirsi la partita e candidare un italiano?

Piantedosi viene ritenuto in Europa uno dei massimi esperti, un tecnico, in tema di rimpatri e immigrazione. Se l’Europa volesse potenziare Frontex, (l’Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera) ci sarebbe Piantedosi.

A settembre Salvini deve portare una novità a Pontida, il suo pratone. Ci arriverà con il partito ammaccato, con l’estate drammatica dei trasporti.

Dice alla Camera, Francesco Bonifazi di Italia Viva: “Vedrete, potrebbero chiamarlo il ministero della remigrazione”. E’ chiaramente l’inizio della sfida a destra con Vannacci.

Edoardo Ziello, il vicegenerale di Futuro Nazionale pensa che “avere Salvini al Viminale ci aiuterebbe. Avremmo finalmente un partito da attaccare, la Lega. Piantedosi è un tecnico e si fa fatica ad attaccarlo”.

(da Il Foglio)

This entry was posted on giovedì, Luglio 2nd, 2026 at 15:33 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.