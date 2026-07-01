AL PARTY DEL 4 LUGLIO LA PREMIER TENTATA AD ANDARCI, MANDA IN OGNI SALVINI, LA RUSSA E TAJANI AD INGOZZARSI DI HOT DOG… ASSENTI CONTE E SCHLEIN, CI SARANNO RENZI E GUERINI



Il chi-c’è-chi-non-c’è è sempre stato uno dei giochi di società preferiti della Roma politica quando si parla del 4 luglio. In anni passati era una notizia l’arrivo nei giardini di Villa Taverna di esponenti provenienti dalla vecchia famiglia comunista, come Massimo D’Alema (senza contare le visite segrete di Sergio Segre e Gian Carlo Pajetta ai tempi del Pci).

Oppure l’aggirarsi nei saloni del vecchio seminario dei Gesuiti dei “barbari” di Bossi, poi dei “grillini” antisistema. Insomma, la cartolina di invito firmata dall’ambasciatore a stelle a strisce è sempre stata un metro per giudicare non solo le relazioni tra i due Paesi, ma anche la politica italiana. Per capire chi fosse arrivato in area di governo, chi ambisse a entrarci, dato che il viatico Usa è stato indispensabile, ben oltre gli anni della Guerra Fredda, per entrare a palazzo Chigi.

Ma ora? Senza contare Carlo Calenda che, non invitato, definisce l’appuntamento solo «una gran rottura di scatole» e anche una cosa «che sa un po’ di vassallaggio», non c’è dubbio che il ciclone Donald Trump abbia cambiato tutto nei rapporti Italia-Usa, compreso quel rito un po’ kitsch della festa dell’Indipendenza Usa, con le nuvole di fumo degli hamburger cotti sui barbecue, le tinozze piene di budweiser, l’orchestrina dell’esercito, i fuochi d’artificio.

Stavolta rispondere sì all’invito dell’ambasciatore Tilman Fertitta è diventato impegnativo, per la prima volta la corsa è stata a disertare più che a farsi vedere, con l’intero governo italiano – offeso per l’intervento a gamba tesa di Trump contro Meloni – arrivato a un passo da un clamoroso incidente diplomatico.

Alla fine è stata Meloni a imporre una linea più conciliante e in Consiglio dei ministri ha invitato i presenti a esserci per abbassare la tensione con la Casa Bianca. Dunque saranno presenti i due vice premier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il sottosegretario Alfredo Mantovano, ma anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa (che prenderà la parola dal palco) e la responsabile della segreteria di Fratelli d’Italia e sorella della premier, Arianna Meloni. Il ministro degli Esteri sembrava

Galeazzo Ciano dopo la sentenza del tribunale di Verona più che un invitato a una festa: «Andremo a Villa Taverna a testa alta e a schiena dritta», ma comunque andrà. Mistero sulla premier. Dopo la smentita a Dagospia circa una visita di Meloni a Fertitta sul mega-yacht del miliardario texano, in teoria la presidente del Consiglio non dovrebbe andare. Va bene dare il via libera ai suoi ministri, ma esserci forse sarebbe troppo. Però chissà? L’agenda in teoria lo consentirebbe. In ogni caso a mangiare gli hot dog di Fertitta «sempre buonissimi», ci sarà Guido Crosetto, con mezzo governo, da Giorgetti a Lollobrigida, da Nordio a Valditara.

E l’opposizione? Di Calenda s’è detto, Bonelli&Fratoianni nemmeno a parlarne, Riccardo Magi niet, Benedetto Della Vedova invece sì. Matteo Renzi ci sarà e non mancherà Maria Elena Boschi, che a Villa Taverna, nel 2017, incontrò a quattr’occhi Ivanka, la figlia di Trump. Il Pd è stato a lungo combattuto. Nel momento più basso delle relazioni Italia-Usa, che fare? Essere più realisti del re e presentarsi in massa? Giammai. Tenere il punto e disertare tutti? Troppa grazia. Così la linea è andare, ma senza dare enfasi al gesto. «Non è quel ricevimento – argomenta il responsabile esteri Peppe Provenzano – il luogo dove esprimere una posizione politica». Lui comunque ha già fatto sapere di avere un impegno personale, così come Pier Ferdinando Casini, che si è scusato personalmente con una lettera all’ambasciatore. Elly Schlein non andrà, ma non c’era nemmeno lo scorso anno (a differenza di Meloni). Il Pd manderà in rappresentanza il capogruppo al Senato Francesco Boccia, Lorenzo Guerini ci andrà come presidente del Copasir. E i Cinque stelle? Nell’intervista a Repubblica, Giuseppe Conte aveva lasciato intendere che sarebbe andato. Invece no, sarà a Napoli a presentare il suo libro. A differenza dello scorso anno, quando arrivò alla festa insieme a Rocco Casalino e Roberto Fico. Ma erano altri tempi, prima di Gaza Riviera, dell’Iran…

(da Il Foglio)

This entry was posted on giovedì, Luglio 2nd, 2026 at 15:31 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.