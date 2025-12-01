“SI TRATTA DI UNA SCELTA CHE SEGNA UN PASSO INDIETRO NELLA TUTELA DEI BILANCI PUBBLICI E INAUGURA UNA FASE IN CUI IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEL DENARO DEI CITTADINI RISULTA SENSIBILMENTE INDEBOLITO… “UNA MAGGIORE EFFICIENZA NON SI OTTIENE RIDUCENDO IL RUOLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE, MA VALORIZZANDO IL PRESIDIO INDIPENDENTE E IMPARZIALE A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DEL DENARO PUBBLICO”



Si tratta di una scelta che segna un passo indietro nella tutela dei bilanci pubblici e inaugura una fase in cui il principio di responsabilità nella gestione del denaro dei cittadini risulta sensibilmente indebolito”. Così l’Associazione Magistrati della Corte dei Conti.

“Da oggi – prosegue l’Associazione magistrati della Corte dei Conti – in presenza di grave colpa, il danno arrecato alle finanze pubbliche sarà risarcibile solo entro il limite massimo del 30% del pregiudizio accertato. La parte restante non verrà recuperata e resterà a carico della collettività”.

“Ulteriori forti preoccupazioni – proseguono i magistrati – suscitano l’introduzione di meccanismi di esonero automatico dalla responsabilità, legati al silenzio della Corte dei conti in sede di controllo di legittimità o di parere. In questo modo, l’assenza di una pronuncia esplicita della Magistratura contabile rischia di trasformarsi in una giustificazione automatica, piegando tali funzioni a logiche di esclusione della responsabilità piuttosto che di miglioramento dei servizi

La riforma incide negativamente sui principi di legalità, responsabilità e buon andamento dell’amministrazione, sanciti dalla Costituzione, e solleva un tema centrale di equità: le risorse pubbliche appartengono a tutti e la loro tutela richiede forme di responsabilità effettive e credibili”.

“Una maggiore efficienza dell’amministrazione non si ottiene riducendo il ruolo della Magistratura contabile, ma valorizzando il presidio indipendente e imparziale a garanzia del corretto utilizzo del denaro pubblico”, conclude l’Associazione.

(da agenzie)

