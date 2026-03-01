IL PREMIER SPAGNOLO RISPONDE A TRUMP CHE HA MINACCIATO DI TAGLIARE I RAPPORTI COMMERCIALI IN RISPOSTA AL NO DI MADRID ALL’USO DELLE BASI MILITARI: “NO A UN’OBBEDIENZA CIECA E SERVILE, NON SAREMO COMPLICI DI QUALCOSA CHE È DANNOSO PER IL MONDO”… MACRON INCALZA IL TYCOON: “GLI STATI UNITI E ISRAELE HANNO AGITO AL DI FUORI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE”

Stati Uniti e Israele hanno agito «al di fuori del diritto internazionale» attaccando l’Iran, ma «nessun boia verrà rimpianto». Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in un discorso alla nazione. «Una pace duratura nella regione potrà essere raggiunta solo attraverso la ripresa dei negoziati diplomatici», ha affermato, sottolineando che «è auspicabile la cessazione immediata degli attacchi».

Il capo dell’Eliseo ha inoltre messo in guardia Israele da un’eventuale operazione di terra in Libano, che rappresenterebbe «una rischiosa escalation».

Secondo Macron, Hezbollah ha commesso «un grande errore» colpendo per primo Israele e «mettendo in pericolo i libanesi». «Nelle ultime ore la guerra si estende al Libano: Israele starebbe valutando un’operazione di terra, sarebbe un’escalation pericolosa oltre che un errore strategico», ha aggiunto. Il presidente ha quindi invitato Israele a «rispettare il territorio libanese», assicurando che «la Francia resta al fianco dei libanesi nei loro coraggiosi sforzi per riprendere il controllo della propria sicurezza».

“Non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e che è anche contrario ai nostri valori e interessi, semplicemente per paura delle ritorsioni di qualcuno, perché abbiamo assoluta fiducia nella forza economica, istituzionale e, direi anche, morale del nostro Paese”.

Dal Palazzo della Moncloa il premier spagnolo Pedro Sanchez risponde a tono alla dichiarazioni di Donald Trump che martedì ha definito la Spagna un alleato

“terribile” e ha minacciato di tagliare i rapporti commerciali in risposta al No di Madrid all’uso delle basi militari congiunte di Moron e Rota, in Andalusia, nell’offensiva israelo-statunitense contro il regime degli Ayatollah in Iran.

Un duro messaggio rivolto agli Stati Uniti ma anche agli altri leader europei: “Alcuni ci accuseranno di essere ingenui per questo, ma ingenuo è pensare che la soluzione sia la violenza, ingenuo è credere che le democrazie o il rispetto tra le nazioni nascano dalle rovine o pensare che un’obbedienza cieca e servile significhi leadership“. “Non si può rispondere a un’illegalità con un’altra – continua Sanchez – perché è così che iniziano i disastri dell’umanità“

(da agenzie)