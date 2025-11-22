PAESE CHE VAI, TRADITORE SOVRANISTA CHE TROVI



Nathan Gill, ex dirigente del partito populista di destra Reform UK, quello fondato da Nigel Farage, è stato condannato a 10 anni e mezzo di carcere da un tribunale britannico per aver accettato tangenti in cambio di dichiarazioni pubbliche in favore

della Russia quando era eurodeputato.

Gill, che a settembre aveva scelto di patteggiare, ricevette almeno 40mila sterline (45 mila euro) da Oleg Voloshyn, un uomo russo anche lui indagato (i procuratori ritengono sia scappato in Russia).

Accettò quei soldi quando era eurodeputato per lo UKIP, un altro partito populista di destra da cui provengono molti politici di Reform UK, fondato sempre da Nigel Farage.

(da agenzie)

