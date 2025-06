IL 47ENNE HA STRAPPATO DELLE IMMAGINI DI UNA DONNA REPUBBLICANA UCCISA DAI FRANCHISTI NELLA GUERRA CIVILE, DURANTE UNA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA REGIONALE NEL GIUGNO SCORSO

Il tribunale di Palma ha rinviato a giudizio il presidente del parlamento delle Baleari, Gabriel Le Senne, del partito di estrema destra Vox, come presunto autore di un reato di odio, per aver strappato immagini di donne repubblicane vittime del franchismo, fucilate durante una seduta dell’assemblea regionale nel giugno scorso. Il tribunale, riferisce l’emittente pubblica Tve, ha respinto il ricorso della difesa di La Senna all’imputazione e confermato il rinvio a giudizio.

Il gesto dell’esponente di Vox avvenne durante il dibattito sulla

proposta legislativa per la soppressione della legge regionale di Memoria Storica, avanzata dal partito dell’ultradestra. Secondo la Procura, la distruzione della fotografia “rivela un odio evidente non solo nei confronti delle vittime del franchismo, ma anche dei loro familiari”.

Le Senne, da tempo al centro delle polemiche per la controversa proposta di legge così detta di Concordia, poi bocciata dal Parlamento delle Baleari, ha ripetuto oggi di non avere intenzione di dimettersi, dopo il rinvio a giudizio.

I gruppi di opposizione hanno annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti di Le Senne, che per essere approvata avrebbe bisogno dell’appoggio del gruppo del Partito Popolare, che ancora non si è pronunciato al riguardo.

(da agenzie)

