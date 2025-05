LE BORDATE CONTRO I “DEMOCRATICI INCONCLUDENTI CHE VOGLIONO DARE LA COLPA DELLE NOSTRE SCONFITTE ALLA DIFESA DEI NERI, DEI RAGAZZI TRANS E DEGLI IMMIGRATI, INVECE CHE ALLA MANCANZA DI CORAGGIO E DETERMINAZIONE



C’è un democratico capace di mettere in apprensione i repubblicani e non è Barack Obama: si chiama JB Pritzker. Il governatore dell’Illinois ha chiesto agli americani di organizzare una “mobilitazione di massa”, una “protesta continua”. “I repubblicani – ha detto – non devono conoscere un attimo di pace”. La dichiarazione è diventata virale sui social, da X a Facebook, ha provocato le proteste dei conservatori, che lo hanno accusato di voler “scatenare le guerra civile”. Quando era Donald Trump a invocare la rivolta, per i repubblicani era un legittimo gesto politico, se lo fanno gli oppositori diventa un “atto illegale e pericoloso”.

In realtà, secondo il giudizio di vari commentatori politici, a preoccupare i conservatori è proprio Pritzker come persona, perché sembra avere tutto per diventare l’oppositore vincente di Trump: è miliardario come lui, non catalogabile come “comunista”, appartiene alla famiglia Pritzker, una delle più ricche e influenti degli Stati Uniti, a capo della catena di hotel Hyatt. Tra gli elettori democratici molti cominciano a vedere in lui il candidato ideale nel 2028.

Eletto governatore dell’Illinois nel 2018, sconfiggendo il repubblicano in carica Bruce Rauner, Pritzker è stato rieletto nel 2022, a conferma del forte sostegno elettorale di cui gode. Lui ci ha messo del suo per diventare popolare: sotto la sua amministrazione, l’Illinois ha registrato l’aumento del salario minimo a 15 dollari l’ora, l’introduzione della cannabis legalizzata per uso ricreativo,

investimenti massicci in infrastrutture e istruzione e politiche fiscali progressiste, tra cui il tentativo – non andato in porto – di una tassa progressiva sulle ricchezze.

Nonostante i miliardi di famiglia, Pritzker è considerato una persona alla mano, diretta, empatica, lontano dall’elite politica. Sostenitore dei diritti civili, si è dimostrato anche pragmatico quando ha affrontato l’emergenza Covid con politiche restrittive che hanno riscosso il consenso della popolazione. Il governatore è anche un deciso oppositore alla circolazione di armi d’assalto. Da settimane i suoi interventi in difesa della democrazia stanno spopolando sui social e attirando critiche dall’opposizione.

La presidente del partito repubblicano in Illinois, Kathy Salvi, ha definito i suoi commenti “pericolosi e incendiari”, altri hanno parlato di “intervento sconsiderato”.

Pritzker ha risposto alla sua maniera: “Sono accuse ridicole. Si tratta di usare megafoni e microfoni e di salire su una cassetta della frutta e andare alle urne per sconfiggere le persone che stanno cercando di togliere così tante cose agli americani”.

Il governatore, il cui nome era stato fatto l’anno scorso come possibile vice di Kamala Harris, ne ha anche per il suo stesso partito. In un recente intervento nel New Hampshire, il governatore ha criticato i “democratici inconcludenti che vogliono dare la colpa delle nostre sconfitte alla difesa dei neri, dei ragazzi trans e degli immigrati, invece che alla mancanza di coraggio e determinazione”. Parole che hanno riacceso l’entusiasmo nella base, dopo mesi di sbandamento.

(da agenzie)

