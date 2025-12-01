” “COME SI FA AD AVERE LEADERSHIP IN EUROPA SE TUTTI I GOVERNI HANNO 27 COALIZIONI?” …”LA FORTUNA DELLA MELONI È CHE GIOCANDO SUL FUNAMBOLISMO CE LA FA: MA NELLE COSE FONDAMENTALI NON C’È NULLA SU CUI IL CENTRODESTRA ABBIA UNA VISIONE UNICA, NON CE’ L’HA SULLA GUERRA O SULL’ECONOMIA”



Nella nuova Strategia di sicurezza nazionale Usa non c’è “niente di diverso da quello che sempre ha detto” Donald Trump, “che è antieuropeo, vuole parlare solo con gli autoritari. Lo ha detto esplicitamente lui, non abbiamo neanche bisogno di interpretazione”.

Lo ha affermato Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, intervenendo al convegno nazionale ‘Per un’Europa libera e forte! Verso una nuova Camaldoli’, promosso a Firenze dal Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic).

Trump, ha aggiunto Prodi, “disprezza la democrazia, la sta disprezzando al suo interno e la disprezza nei suoi rapporti con gli altri paesi. Quindi il suo corrispondente è l’Afd, ma non è mica il problema serio: è che la Cdu tedesca viene sempre più attratta da Afd, quello è il problema, il problema è il nostro, non è mica il problema di Trump. Chi pecora si fa, il lupo se la mangia”.

“Ma come si fa ad avere leadership” in Europa “se tutti i governi hanno 27 coalizioni? Voglio dire, io sono esperto di coalizioni, eh: vi posso assicurare che la leadership della coalizione è dur,”La leadership la puoi avere se tu hai dietro una forza popolare comune”, ha osservato.

“La fortuna della Meloni è che giocando sul funambolismo ce la fa: ma nelle cose fondamentali non c’è nulla su cui questa coalizione abbia una visione unica. Sulla guerra non ce l’ha, sui temi dell’economia non ce l’ha”.

In Europa, ha aggiunto a margine, “l’Italia sta giocando un ruolo di cortesia formale e di freno sostanziale: se voi vi ponete fra quelli che vogliono un’unanimità, vuol dire che tutte le decisioni serie e importanti devono essere prese a livello nazionale. Questo è quello che si vuol dire. Quindi, legittimissimo, però questo è un atteggiamento di freno e non di motore nei confronti dell’Europa”.

(da agenzie)

