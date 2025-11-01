IL 76% DEGLI INTERVISTATI HA UNA VISIONE NEGATIVA DELLO STATO DELL’ECONOMIA STATUNITENSE E, RISPETTO ALLA PROPRIA SITUAZIONE FINANZIARIA, IL 60% DEGLI ELETTORI DICHIARA CHE È “È SCADENTE”



Un sondaggio di Fox News – la rete vicina ai repubblicani – dice che la maggioranza degli americani disapprova la gestione dell’economia del presidente Donald Trump, che registra il tasso di approvazione più basso dal 2017 — era il suo primo mandato. I numeri: il 38% apprezza le politiche economiche di Trump, mentre il 61% no.

Nel complesso, il 76% degli intervistati ha una visione negativa dello stato dell’economia statunitense. Gli elettori attribuiscono la colpa più a Trump che all’ex presidente Biden. Trump continua a riscuotere un ampio consenso tra i repubblicani per il suo lavoro, ma dal 92% di marzo, il consenso oggi è all’86%.

Rispetto alla propria situazione finanziaria, il 60% degli elettori ha dichiarato che è «non così buona» o «è scadente», mentre per il 40% è «buona» o «eccellente». Il 60% degli ritiene che il costo della spesa sia «molto aumentato».

(da agenzie)

