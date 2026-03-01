SOLO IL 33% DEGLI ITALIANI È CONVINTO CHE LA NEUTRALITÀ DEL GOVERNO ITALIANO SIA LA STRADA GIUSTA. IL 30% GRADIREBBE UNA CONDANNA DELL’INTERVENTO, DA PARTE DI GIORGIA MELONI



Gli italiani sono contrari alla guerra in Iran. Il 70% delle persone cui è stata chiesta una valutazione sull’attacco di Stati Uniti e Israele contro il regime iraniano ritiene che si tratti di una grave violazione del diritto internazionale e che provocherà una guerra con molte vittime.

Tra coloro che sono favorevoli, complessivamente il 30%, soltanto l’8 % lo è convintamente poiché in Iran vige un regime sanguinario che va abbattuto con ogni

mezzo, mentre il 22% ritiene che l’intervento sia giustificato, ma che rischi di avere ripercussioni sulla stabilità della regione.

È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l’Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7.

Per quanto riguarda la postura del governo italiano, convince il 33% degli italiani la neutralità, ovvero l’astenenersi dall’assumere posizioni di aperto supporto o condanna, mantenendo il Paese estranea al conflitto. Il 30% degli italiani ritiene corretta una posizione di condanna dell’intervento ed il 28% pensa che il governo Meloni dovrebbe farsi promotore di un’iniziativa diplomatica sotto l’egida dell’Onu. Anche qui, l’8% è convinto che l’esecutivo dovrebbe dare pieno sostegno all’intervento contro l’Iran.

Gli scenari successivi preoccupano fortemente gli italiani che per il 60% prevedono una guerra di lunga durata, con molti morti, estese distruzioni e un esito ad oggi imprevedibile, insomma: la maggioranza dei cittadini pensa che le cose andranno malissimo. Ma un italiano su 4 è invece convinto che potrà avviarsi un processo democratico in Iran, ed il 15% pensa che non cambierà nulla e che permarrà una continuità con il regime degli Ayatollah.

(da Izi – L’aria che tira”)

