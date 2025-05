L’8 MAGGIO SCORSO SONO STATI STANZIATI ALTRI 300MILA EURO: TRA LE SPESE, L’ACQUISTO DI 67 TROLLEY PERSONALIZZATI CON LOGO DELL’ENTE E INIZIALI DEL DESTINATARIO, E “OMAGGI DI RAPPRESENTANZA” COME CRAVATTE E FOULARD … TRA COMPONENTI DELLA GIUNTA, STAFF, CONSIGLIERI REGIONALI, DELEGATI DELLA SOCIETÀ “LAZIOINNOVA” E INTERPRETI SI CONTANO 51 PERSONE. E CHI SONO GLI ALTRI 16?

Una delegazione sempre più corposa. E un budget che è continuato a crescere fino alla vigilia della partenza. Francesco Rocca non vuole fare brutta figura a Osaka, in Giappone, dove dal 17 al 24 maggio la Regione Lazio occuperà (è proprio il caso di dirlo) il padiglione italiano all’Expo 2025. Così l’8 maggio scorso sono stati stanziati altri 300 mila euro, facendo salire il conto della missione a quota 1,8 milioni di euro. Il motivo di questa nuova immissione di denaro?

Nel conto ci sono anche 18.300 euro per l’acquisto di ben 67 trolley di una nota marca Usa, personalizzati con logo dell’Ente e iniziali del destinatario. […] Il 13 aprile scorso Il Fatto aveva raccontato in esclusiva la corsa di assessori, consiglieri e portaborse a salire sull’aereo per il Giappone. Ben 14 persone tra componenti della giunta e staff, più altri 12 consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, scelti con rigoroso metodo Cencelli.

Considerando anche i delegati della società regionale LazioInnova e gli interpreti saliamo a 51 persone. Di chi sono gli altri 16 trolley omaggio, descritti in una scheda progetto firmata il 13 maggio dal presidente di LazioInnova, Francesco Marcolini? La società non risponde, la Regione nemmeno. Fonti del Fatto spiegano che qualcuno ha scelto di portare con sé figli e nipoti, mettendo di tasca sua il costo extra.

Ma come si arriva ai 299.194,46 euro dell’ultima determinazione dirigenziale? Tra gli “omaggi di rappresentanza” sono presenti anche 30 cravatte personalizzate e 30 foulard. Circa 170 mila euro riguardano il trasporto delle opere d’arte: l’Elmo Paladino, due abiti della Sartoria Tirelli, e un’urna etrusca e 4 teste del museo di Valle Giulia. Poi ci sono 105 mila euro per gli hotel St.

Regis di Osaka (dove suonerà l’orchestra del Teatro dell’Opera) e Westin di Tokyo.

Si legge negli atti regionali: “L’unico hotel che avesse disponibilità di stanze per una delegazione così numerosa e allo stesso tempo disponesse di uno spazio adeguato allo svolgimento della cena istituzionale (…) era l’Hotel St. Regis”. Infine, ci sono i 6.710 euro per i servizi di traduzione italiano-giapponese. Quelli sì, decisamente indispensabili.

