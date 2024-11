E SUL TAGLIO DEL CANONE RAI (A CUI FORZA ITALIA HA DETTO NO, VOTANDO INSIEME ALL’OPPOSIZIONE IN COMMISSIONE AL SENATO), IL VICEPREMIER RICORDA CHE BERLUSCONI POCO PRIMA DI MORIRE DISSE AL LEADER LEGHISTA: “NON INSISTERE SULL’ABOLIZIONE O SUL TAGLIO DEL CANONE”



Forza Italia andrà avanti sullo ius Italiae per concedere la cittadinanza ai figli di non italiani che frequentano per 10 anni la scuola in Italia. Lo ha assicurato il vicepremier Antonio Tajani a ‘Il cavallo e la torre’ su Rai3. “E’ una proposta di buon senso, anche la Lega si convincerà”, ha aggiunto.

Quella sul canone Rai “è un’iniziativa della Lega legittima”. Ma “Berlusconi poco prima di morire ricevette Salvini al San Raffaele dove era ricoverato, c’era anche Gianni Letta, e gli disse espressamente di non insistere sull’abolizione o sul taglio del canone Rai”.

Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a ‘Il cavallo e la torre’ su Rai3. “Questo è il racconto di un fatto che so di Berlusconi”, ha spiegato.

(da agenzie)

