Nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 24 febbraio, Donald Trump si è vantato che l’America ha compiuto una «svolta epocale». Il tasso di approvazione netto del presidente — che questa settimana è sceso a -19 — suggerisce che gli americani non ne sono convinti.

Secondo un sondaggio Economist/YouGov, condotto una settimana prima dei primi attacchi in Iran, solo il 27% degli americani era favorevole a un’azione militare. Ma anche la gestione della politica interna da parte del presidente sta trascinando verso il basso il suo consenso. Gli americani sono particolarmente scontenti del modo in cui l’amministrazione Trump ha portato avanti la stretta sull’immigrazione.

Gli americani sono preoccupati per i prezzi. Sebbene l’indice di approvazione netto di Trump su questo tema sia salito da -34 in ottobre a -24, rimane comunque negativo. Questo potrebbe cambiare quando entreranno in vigore i tagli fiscali approvati dal presidente e quando, al termine della stagione delle dichiarazioni fiscali ad aprile, inizieranno ad arrivare nelle cassette postali assegni di rimborso di grandi dimensioni. Oppure questi interventi potrebbero alimentare l’inflazione, irritando ulteriormente gli americani. Utilizzando i dati di YouGov, The Economist ha stimato il tasso di approvazione di Trump stato per stato.

Come prevedibile, il consenso verso Trump è più basso negli stati che tendono a votare democratico e più alto in quelli che tendono a votare repubblicano. Gli elettori di Trump continuano in larga maggioranza ad approvare la sua performance da presidente. Ma la proiezione mostra anche come l’insoddisfazione nei suoi confronti sia diffusa persino in stati che hanno votato per lui nel 2024. Questi numeri sono motivo di preoccupazione per i repubblicani che quest’anno dovranno affrontare delle midterm particolarmente competitive.

Come per altri politici repubblicani prima di lui, gli elettori bianchi e maschi sono tra i più propensi ad approvare l’operato di Trump, mentre gli elettori più giovani e i membri delle minoranze etniche sono tra i più fortemente contrari. Le persone con il livello di istruzione più alto — laureati e post-laurea — sono le meno inclini a sostenere Trump. Anche gli elettori in età pensionabile, normalmente un blocco solidamente repubblicano, si mostrano sorprendentemente tiepidi nei confronti del presidente.

Alcuni temi politici preoccupano in modo sproporzionato gli elettori più schierati. L’immigrazione è una questione chiave per la base repubblicana di Trump, così come le tasse e la spesa pubblica. I democratici sono invece più preoccupati per la sanità e per il cambiamento climatico. Il grafico sopra mostra le questioni più importanti per gli adulti americani e per gli elettori di ciascun partito.

Karl Marx disse che gli uomini fanno la propria storia, ma non la fanno come

vogliono. Questo vale per Trump quanto per chiunque altro. Durante il primo mandato di Trump, l’opinione pubblica finì per essere dominata dalle preoccupazioni sulla sanità, soprattutto dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19. Gli effetti economici della pandemia e l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 hanno reso l’inflazione il tema centrale della presidenza di Joe Biden.

(da agenzie)

