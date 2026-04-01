“TU PENSI CON IL 2,5% DI CONQUISTARE IL MONDO. MA CON CHI LO FAI? DA SOLO?”. PRODI SPIAZZA CALENDA CHE AVEVA PROVOCATO IL PROFESSORE EVIDENZIANDO LE CONTRADDIZIONI DELLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA
“IL MORTADELLA” INCALZA “IL CHURCHILL DEI PARIOLI”: “NON AMO LA POLITICA DEI CINQUE STELLE. MA TU DOVRESTI CONTRIBUIRE A CREARE UN GOVERNO IN CUI BILANCI IN MODO RIFORMISTA IL PD E LE ALTRE FORZE CHE CI STANNO”
«Vai da solo?» «Ho dei valori» Botta e risposta Prodi-Calenda
«Ma con chi lo fai? Da solo?».
«Non abdico ai miei valori per andare al potere».
È un botta e risposta franco quello che suggella il confronto tra Romano Prodi e Carlo Calenda nel pomeriggio bolognese in Cappella Farnese, durante la presentazione del nuovo libro del leader di Azione nella città che è da sempre il quartier generale del Professore. I due protagonisti sono chiamati a rispondere su come costruire il centrosinistra in vista della sfida elettorale del 2027. Calenda ha messo il suo paletto fin dall’inizio: niente coalizioni con i partiti della sinistra radicale e con il Movimento 5 Stelle.
«Penso che il problema sia il bipolarismo. Io, te, Gentiloni e Bonaccini possiamo fare l’accordo in 25 minuti. Provate a farlo con Conte, Bonelli, Fratoianni e Landini, e voglio vedere».
Prodi incalza Calenda con una domanda secca: «Ma con chi lo fai? Da solo?».
L’ex premier rivendica la propria esperienza di governo e attacca quello attuale: «Su tutti i temi fondamentali la coalizione ha pareri diversi. Il governo c’è da quattro anni e non ha preso nessuna decisione che abbia cambiato minimamente le strutture del Paese».
Il Professore richiama il leader di Azione: «Non amo la politica dei Cinque Stelle. Ma tu dovresti contribuire a creare un governo in cui bilanci in modo riformista il Pd e le altre forze che ci stanno. Tu invece dici: sto da solo con il 2,5% e con questo conquisto il mondo».
(da agenzie)
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