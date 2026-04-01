“IL MORTADELLA” INCALZA “IL CHURCHILL DEI PARIOLI”: “NON AMO LA POLITICA DEI CINQUE STELLE. MA TU DOVRESTI CONTRIBUIRE A CREARE UN GOVERNO IN CUI BILANCI IN MODO RIFORMISTA IL PD E LE ALTRE FORZE CHE CI STANNO”

«Vai da solo?» «Ho dei valori» Botta e risposta Prodi-Calenda

«Ma con chi lo fai? Da solo?».

«Non abdico ai miei valori per andare al potere».

È un botta e risposta franco quello che suggella il confronto tra Romano Prodi e Carlo Calenda nel pomeriggio bolognese in Cappella Farnese, durante la presentazione del nuovo libro del leader di Azione nella città che è da sempre il quartier generale del Professore. I due protagonisti sono chiamati a rispondere su come costruire il centrosinistra in vista della sfida elettorale del 2027. Calenda ha messo il suo paletto fin dall’inizio: niente coalizioni con i partiti della sinistra radicale e con il Movimento 5 Stelle.

«Penso che il problema sia il bipolarismo. Io, te, Gentiloni e Bonaccini possiamo fare l’accordo in 25 minuti. Provate a farlo con Conte, Bonelli, Fratoianni e Landini, e voglio vedere».

Prodi incalza Calenda con una domanda secca: «Ma con chi lo fai? Da solo?».

L’ex premier rivendica la propria esperienza di governo e attacca quello attuale: «Su tutti i temi fondamentali la coalizione ha pareri diversi. Il governo c’è da quattro anni e non ha preso nessuna decisione che abbia cambiato minimamente le strutture del Paese».

Il Professore richiama il leader di Azione: «Non amo la politica dei Cinque Stelle. Ma tu dovresti contribuire a creare un governo in cui bilanci in modo riformista il Pd e le altre forze che ci stanno. Tu invece dici: sto da solo con il 2,5% e con questo conquisto il mondo».

(da agenzie)