LE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ SANITARIA SONO PREVALENTEMENTE UOMINI IN ETÀ ADULTA. IMPORTANTE LA QUOTA DEI MINORI CHE SUPERA QUELLA DEGLI ANZIANI



Sale la povertà sanitaria in Italia. Nel 2025, 501.922 persone si sono trovate in questa condizione, cioè hanno dovuto chiedere aiuto a una delle 2.034 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure che, altrimenti, non avrebbero potuto permettersi.

Rispetto alle 463.176 del 2024, c’è stato un aumento dell’8,4%. Sono i dati contenuti nel 12/mo Rapporto sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico presentato all’Aifa. Secondo l’analisi, le persone in condizioni di povertà sanitaria sono prevalentemente

uomini (pari al 51,6% del campione, contro il 48,4% delle donne) e persone in età adulta (18-64 anni, pari al 58%). Particolarmente importante la quota di minori, che sono 145.557 (pari al 29%), più degli anziani che corrispondono al 21,8% (109.419).

Considerando le condizioni di salute, i malati acuti (56%) superano i malati cronici (44%). Inoltre, nel 2024 (secondo gli ultimi dati Aifa disponibili) la spesa farmaceutica complessiva delle famiglie è pari a 23,81 miliardi di euro, 171 milioni di euro in più (+0,7%) rispetto al 2023 (quando la spesa era di 23,64 miliardi). Di questi, tuttavia, solo 13,65 miliardi di euro (il 57,3%) sono a carico del Ssn (nel 2023 erano 12,99, pari al 56%).

Restano quindi 10,16 miliardi (42,7%) pagati interamente dalle famiglie (nel 2023, erano 10,65, pari al 44%). Nonostante tra il 2024 e il 2023 si registri un calo di questa tipologia di spesa (-4,6%), in sette anni (cioè tra il 2018 e il 2024) è cresciuta di 1,78 miliardi di euro (+21,26%). Nel 2018, infatti, la quota totalmente a carico dei nuclei familiari era pari a 8,37 miliardi di euro.

Secondo il 12/mo Rapporto sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico presentato all’Aifa, nel 2024 (secondo gli ultimi dati Istat disponibili), quasi una persona su dieci (9,9%) ha rinunciato a visite o esami specialistici nei 12 mesi precedenti. Il 6,8% della popolazione ha rinunciato, prevalentemente, per le lunghe liste d’attesa, mentre il 5,3% (pari a 3,1 milioni di persone) per ragioni economiche (dato in crescita dell’1,1%

rispetto al 2023).

“I dati sulla povertà sanitaria ci restituiscono, anche quest’anno un quadro preoccupante per migliaia di famiglie – ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets – Banco Farmaceutico aiuta a curarsi chi non può permetterselo, praticando, grazie al sostegno e insieme a migliaia di volontari, farmacisti, aziende e cittadini, la gratuità.

Ma una cura costituita da un’autentica attenzione alle esigenze e alla dignità di chi si trova in condizioni di povertà, non può limitarsi alla pur necessaria risposta immediata al bisogno: deve comprenderlo in fondo, anche attraverso un lavoro di approfondimento culturale e scientifico. Perché più profonda è la conoscenza, più efficaci saranno le risposte”.

