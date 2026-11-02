L’ANNUNCIO DEL BLITZ È ARRIVATO POCHE ORE DOPO CHE L’UCRAINA HA RIFERITO DI SOSPETTARE CHE IL PROPRIO SISTEMA DI ALLERTA PER I RAID AEREI FOSSE STATO HACKERATO

Il ministero per le Situazioni di Emergenza della Russia ha fatto sapere che un “massiccio attacco informatico” ha colpito la sua applicazione, pensata per avvisare la popolazione dell’arrivo di droni o di altre minacce. “Attenzione! L’applicazione mobile del ministero per le situazioni di emergenza della Russia ha subito un massiccio attacco informatico, che ha consentito agli aggressori di inviare false informazioni al pubblico”, ha comunicato il ministero su Telegram.

L’annuncio dell’attacco hacker all’app del ministero delle emergenze della Russia e’ arrivato poche ore dopo che l’Ucraina ha riferito di sospettare che il proprio sistema di allerta per i raid aerei fosse stato hackerato, in seguito alla comparsa, sull’applicazione, di falsi avvisi riguardanti una minaccia di radiazioni.

Gli attacchi informatici si sono verificati dopo la conclusione della piu’ lunga tregua dall’inizio della guerra in Ucraina, limitata alla regione orientale di Kherson. Questa rara pausa nei combattimenti – mediata dalla First Lady statunitense Melania Trump e avviata martedi’ mattina – ha reso possibile una missione umanitaria nella citta’ di Oleshky, attualmente sotto occupazione russa.

“Attenzione! L’applicazione mobile del Ministero russo per le Situazioni di Emergenza ha subito un massiccio attacco informatico, che ha consentito agli aggressori di diffondere false informazioni al pubblico”, ha comunicato su Telegram il dicastero russo. E’ stato inoltre precisato che i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Nella tarda serata di domenica, l’aeronautica militare ucraina e il centro anti-disinformazione hanno reso noto che: “L’applicazione ‘Air Alarm’ (Allarme Aereo) e’ stata probabilmente oggetto di un’interferenza ostile”. Il portavoce dell’aeronautica, Yuriy Ignat, ha confermato all’agenzia AFP che l’applicazione e’ stata effettivamente hackerata.

SPRAVDI, il Centro ucraino per le comunicazioni strategiche, ha attribuito la responsabilita’ dell’attacco alla Russia, in un post pubblicato sul proprio account X. Le autorita’ della citta’ di Kiev hanno fatto sapere che un’altra applicazione, dedicata specificamente alla capitale ucraina, continua a funzionare regolarmente.

(da agenzie)