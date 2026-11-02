SALVINI AVEVA IN PROGRAMMA UN MEGA EVENTO PER PROMUOVERE IL SUO OPERATO DA MINISTRO DEI TRASPORTI: IL “MIT-EXPO” AVREBBE DOVUTO TENERSI IL 13 E IL 15 NOVEMBRE, A MILANO, MA È STATO RIMANDATO A INIZIO 2027. PD E 5 STELLE HANNO SOLLEVATO DUBBI SU POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE, PER LA PRESENZA DI SPONSOR
TRA GLI OSPITI PREVISTI C’ERANO ANCHE PERSONAGGI DELLO SPETTACOLO, CON RELATIVO CACHET: ALESSANDRA AMOROSO, PUPO E ANDREA PUCCI, IL COMICO VICINISSIMO ALLA DESTRA (GIRA MOLTO UN SUO ENDORSEMENT A SILVIA SARDONE, LA LEGHISTA CHE POTREBBE ESSERE CANDIDATA A SINDACO DI MILANO)
Il Sanremo del ministero dei Trasporti dovrà aspettare.
Il MitExpo, l’evento ideato per promuovere l’operato di Matteo Salvini, in programma per il 13 e il 15 novembre, a Milano, dovrebbe essere rimandato a inizio 2027.
«Siamo in attesa», trapela da fonti della Ram, società in house del Mit.
Dopo l’articolo di Domani sono state presentate due interrogazioni (di Pd e 5 Stelle), sollevando dubbi su conflitti d’interesse per la presenza di sponsor. Il rinvio non interessa solo queste realtà. Tra gli ospiti previsti c’erano personaggi dello spettacolo con relativo cachet.
Tra loro, secondo le informazioni di cui Domani è in possesso, ci sarebbero i cantanti Pupo e Alessandra Amoroso e il comico Andrea Pucci, la cui potenziale presenza al Festival di Sanremo 2026 scatenò polemiche. Potrebbe rifarsi al Festival leghista dei Trasporti.
(da agenzie)
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