E LA SITUAZIONE NON PUÒ CHE PEGGIORARE: SECONDO LA FED, MOLTE IMPRESE HANNO GIÀ INIZIATO A TRASFERIRE GLI AUMENTI DEI COSTI AI CONSUMATORI CON AUMENTI DI PREZZO

Solo circa un quarto degli adulti statunitensi afferma che le politiche del Presidente Donald Trump li ha aiutati da quando è entrato in carica, secondo un nuovo sondaggio che lo vede sottotono su questioni chiave, tra cui l’economia, l’immigrazione, la spesa pubblica e l’assistenza sanitaria.

In effetti, il presidente repubblicano non riesce a ottenere la maggioranza dei consensi su nessuna delle questioni incluse nel sondaggio dell’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Rispetto all’inizio dell’anno, il presidente ha addirittura subito un leggero calo sull’immigrazione, che è sempre stata un punto di forza del suo secondo mandato.

Sebbene la maggioranza degli americani consideri Trump almeno “in qualche modo” in grado di portare a termine le cose dopo l’approvazione della sua vasta legge sul bilancio, un numero minore di persone ritiene che egli comprenda i problemi che affliggono persone come loro.

Secondo il sondaggio, circa la metà degli adulti statunitensi ritiene che le politiche di Trump li abbia “danneggiati” dall’inizio del suo secondo mandato, sei mesi fa. Circa 2 su 10 affermano che le sue politiche non hanno “fatto la differenza” nella loro vita, mentre circa un quarto afferma che le sue politiche li hanno “aiutati”.

La stragrande maggioranza dei democratici e circa la metà degli

indipendenti affermano che le politiche di Trump hanno avuto un impatto negativo, mentre anche molti repubblicani dicono di non aver visto effetti positivi.

Il mese scorso l’inflazione ha raggiunto il livello più alto da febbraio, poiché le tariffe doganali di Trump hanno fatto aumentare il costo di tutto, dai generi alimentari ai vestiti, dai mobili agli elettrodomestici.

Inoltre, la legge di bilancio di Trump include tagli a Medicaid che porteranno 11,8 milioni di americani in più a non essere assicurati e aggiungeranno 3,3 trilioni di dollari al debito nazionale, secondo le stime del Congressional Budget Office.

Nel complesso, il nuovo sondaggio rileva che circa 4 adulti statunitensi su 10 approvano l’operato di Trump, una cifra in linea con il suo gradimento di giugno ma storicamente debole rispetto ai presidenti recenti.

Quasi la metà degli adulti statunitensi approvava il presidente Joe Biden e il presidente Barack Obama più o meno allo stesso punto delle loro presidenze democratiche, secondo i sondaggi di AP-NORC e Gallup, anche se l’indice di gradimento di Biden è diminuito nella seconda metà del suo primo anno ed è rimasto basso per il resto del suo mandato.

Trump ha ottenuto meno del 50% di approvazione su tutte le questioni incluse nel nuovo sondaggio AP-NORC, tra cui l’economia, la spesa pubblica, il commercio, le tasse, l’immigrazione, l’assistenza sanitaria e la gestione del conflitto

in Medio Oriente.

Solo il 43% degli adulti statunitensi ha dichiarato di approvare la sua gestione dell’immigrazione, in leggero calo rispetto al 49% che sosteneva il suo operato in materia a marzo.

Trump sembra aver perso anche un po’ di sostegno per le sue decisioni di spesa. Circa 4 americani su 10 approvano la gestione della spesa pubblica da parte di Trump, in calo rispetto al 46% di marzo.

Per quanto riguarda l’economia in generale, circa 4 adulti su 10 approvano la performance di Trump, che non è cambiata in modo significativo negli ultimi mesi.

Timothy Dwyer, di Dyersburg, Tennessee, un ventiseienne autodefinitosi indipendente che lavora nel settore delle vendite al dettaglio e che propende per il Partito Repubblicano, ha detto che il lavoro di Trump sull’economia, in particolare i suoi dazi, ha fatto “davvero schifo”.

“Ci ha trasformato in un cesso e ci ha reso lo zimbello del mondo”, ha detto Dwyer a proposito delle politiche commerciali di Trump, lamentando anche il lavoro del presidente sulla riduzione dei prezzi dei generi alimentari e sull’assistenza sanitaria.

Steve Peoples and Linley Sanders

per Associated Press