Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca insieme ad Arianna Meloni della Segreteria Politica di Fratelli d’Italia, ha fatto visita alla Centrale Operativa del 118, accolto dal direttore dottor Narciso Mostarda e dagli operatori.

Si è poi recato nelle sedi alla Protezione Civile Regionale e del NUE 112, dove è stato ricevuto dal direttore dottor Massimo La Pietra. Si è inoltre intrattenuto con volontari, forze dell’ordine e uomini del Corpo dei Vigili del Fuoco.

“Oggi, nella giornata di Ferragosto, ho voluto portare la mia vicinanza a chi, anche in un giorno di festa, lavora in prima linea per la sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio.

“Auguro a tutti gli italiani un felice Ferragosto e un meritato riposo. Oggi, con il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, abbiamo deciso di fare visita alla sede operativa del 118,

a quella del numero unico e alla sede operativa della Protezione Civile. Abbiamo scelto sedi simboliche, ma vogliamo ringraziare tutti gli uomini e le donne in divisa, gli operatori e le migliaia di volontari. Abbiamo voluto testimoniare la nostra riconoscenza a chi, come loro, ha deciso di dedicare la propria esistenza alla tutela della vita umana, alla salute, alla gestione delle emergenze e alla sicurezza dei cittadini”. Lo scrive su Facebook Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia.

“Un sincero ringraziamento al personale della Guardia Costiera che in queste ore, e come sempre, tutela le nostre coste e allo stesso tempo salva vite umane. Un grazie ai Vigili del Fuoco, impegnati su tutto il territorio nazionale. Grazie a chi presidia le corsie degli ospedali e non si stanca mai di fornirci supporto e cura. Grazie alle donne e agli uomini in divisa che garantiscono la sicurezza anche in queste ore nelle quali tante grandi città si sono svuotate.

“Nel fare i nostri migliori auguri di buon Ferragosto alla Protezione Civile, alla Centrale Operativa del 118, al NUE 112, ai volontari, alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco, ringraziandoli per l’impegno con cui, anche in un giorno di festa, garantiscono la sicurezza dei cittadini, rivolgiamo un augurio anche al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e ad Arianna Meloni. Ci chiediamo solamente a che titolo il Presidente della Regione si sia fatto accompagnare in visita dal capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Questi luoghi devono rimanere spazi istituzionali, dedicati al lavoro silenzioso e prezioso di chi è in prima linea ogni giorno. Il rispetto delle istituzioni significa non piegarle a interessi di parte o a logiche di propaganda”. Così in una nota il Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio.

