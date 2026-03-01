“ABBIAMO FATTO UNA PICCOLA ESCURSIONE PERCHÉ SENTIVAMO DI DOVERLO FARE”, “SARÀ UN’ESCURSIONE DI BREVE TERMINE” – NONOSTANTE CHIUNQUE INTORNO A LUI CONTINUI A PARLARE DI “INCURSIONE”, IL TYCOON CONTINUA IMPERTERRITO A SBAGLIARE



Il presidente Donald Trump ha una nuova fissazione per una parola, ma a quanto pare non ne comprende appieno il significato, e i membri del suo staff sembrano tutt’altro che restii a spiegarglielo. Nell’ultima settimana, Trump, 79 anni, ha usato la parola “escursione” decine di volte per descrivere la guerra in Iran.

Il termine “escursione” si riferisce solitamente a una breve e piacevole vacanza, ma il presidente lo ha usato per descrivere la sua sanguinosa guerra.

Alcuni collaboratori di Trump hanno riferito a Zeteo di ritenere che Trump abbia confuso il termine “incursione militare”, che si definisce come invasione o attacco, soprattutto se improvviso o di breve durata, con “escursione militare”.

Secondo alcune fonti, loro o i loro colleghi avrebbero usato il termine “incursione” in presenza di Trump, ed è da lì che quest’ultimo potrebbe averlo appreso, ma Trump ne sta usando il significato in modo piuttosto libero.

“Abbiamo fatto una piccola escursione perché sentivamo di doverlo fare, per sbarazzarci di un po’ di male, e penso che vedrete che sarà un’escursione di breve durata”, ha detto Trump martedì dal suo resort di Doral, in Florida.

“Abbiamo fatto una piccola escursione, dovevamo prenderci queste due settimane, qualche settimana di escursione”, ha detto Trump il giorno dopo in una fabbrica in Ohio

Alcuni funzionari della Casa Bianca hanno affermato di avere paura di correggere il presidente sulla sua gaffe, mentre altri hanno detto che una correzione non avrebbe nemmeno importanza.

“Non glielo dirò”, ha detto un funzionario dell’amministrazione a Zeteo, sottintendendo che correggere Trump sarebbe “una follia” e che “farlo probabilmente gli attirerebbe addosso delle urla”.

«Noi diciamo “incursione”, il capo dice “escursione”. Non è un grosso problema», ha affermato un altro funzionario.

I giornalisti hanno cercato di correggere Trump sul significato della parola, soprattutto ora che la guerra in Iran è entrata nella sua terza settimana.

«Avete appena detto che si tratta di una “piccola escursione” e avete anche detto che si tratta di una “guerra”. Quindi, qual è la verità?» ha chiesto un giornalista mercoledì.

Trump ha risposto: “È entrambe le cose. È un’escursione che ci terrà fuori dalla guerra.”

(da agenzie)

This entry was posted on domenica, Marzo 15th, 2026 at 19:56 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.