L’OCCUPAZIONE “PIÙ ALTA DI SEMPRE”? È “ANZIANA”. E I SALARI REALI SONO PIÙ BASSI DEL 6% RISPETTO AL 2021, IL DATO PEGGIORE DELL’OCSE – IL VERO RECORD È QUELLO DEI GIOVANI INATTIVI – I 20 MILIARDI PER IL TAGLIO DEL CUNEO? IL FISCAL DRAG (LE TASSE SUGLI AUMENTI) SE N’È MANGIATI 25 – I TAGLI ALLE ACCISE CHE AVVANTAGGIANO I RICCHI, LE COLPE SCARICATE SUI PREDECESSORI

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bari vanta 1,3 milioni di contratti di lavoro, la centralità riconquistata in Europa, ma glissa sulla Casa Bianca. E poi scarica sui predecessori il fallimento sulle liste d’attesa nella sanità pubblica. Argomento per argomento, cosa non torna nel discorso autocelebrativo della premier.

Politica estera. Vanta la presunta centralità ma tace su Trump e Ucraina

Privata dell’unico asso nella manica della politica estera — la special relationship col presidente americano, che da mesi non è più special e probabilmente nemmeno più relationship — Meloni preferisce elidere il tema.

Silenzio su guerre e crisi internazionali. Trump mai nominato. Come se il blocco di Hormuz, che fa schizzare in alto il prezzo della benzina anche in Italia, fosse acqua passata. Come se il conflitto in Ucraina, più longevo persino del suo governo, non continuasse ad essere il primo cruccio dell’Europa, e il sostegno con armi e finanze a Kiev la più aspra frizione con la Lega.

Del resto, cosa potrebbe rivendicare la premier? Esclusa dal tavolo del Volenterosi, rimane un partner per Zelensky ma senza più l’allure della interlocuzione privilegiata con la Casa Bianca, la ragione per cui il leader ucraino non mancava mai di includere Roma nei suoi tour europei.

«Stiamo recuperando centralità nel Mediterraneo», rilancia Meloni. Anche in questo caso, tutto questo recupero non si vede. Il dossier libico dimostra come siano altri Stati a esercitare influenza. La strategia energetica con l’Algeria, infine, non nasce con lei, ma con Draghi che nel 2022 ha preparato la sostituzione della Russia come principale fornitore di gas.

Economia e conti pubblici. Nessun cenno alla manovra quoziente familiare addio

La sorpresa è che l’annuncio sulla manovra non c’è. Alla festa del record, Meloni non anticipa nulla sulla quinta legge di Bilancio, quella elettorale. L’unica novità è una Zes annacquata per il Nord: «Vogliamo applicare questo meccanismo a tutta Italia». Ma parla solo di sportello unico e semplificazioni, non di estendere credito d’imposta e aiuti di Stato riservati al Sud.

Ignora invece il taglio dell’Irpef al ceto medio: sugli stipendi bassi promette «intendiamo perseverare». Definisce la stabilità «la prima grande riforma»: anche perché di altre realizzate se ne sono viste poche o nulla. Rivendica lo spread sceso dai 233 punti dell’insediamento a «stabilmente sotto 80», con «miliardi di interessi risparmiati». Il calo è reale e premia la stabilità politica, ma si deve anche al Bund salito al 3,3%, mentre il Btp resta sopra il 4%.

E i risparmi maturano solo rifinanziando il debito, non finiscono subito nelle tasche degli italiani. Molti bonus alle famiglie, infine, ma silenzio tombale sulla grande promessa mancata del 2022, il quoziente familiare. E sul no della maggioranza al congedo paritario delle opposizioni: singolare per una premier che rivendica di aiutare donne e madri.

Lavoro e precariato. Sale l’occupazione over 50 salari reali in calo del 6%

«Occupazione più alta di sempre», 63,2%. E «mai così tante donne al lavoro», rivendica Giorgia Meloni. Vero. Ma la crescita è “anziana”. Dall’insediamento del governo gli occupati aumentano di un milione 117mila, quelli over 50 di un milione 282mila, con 251mila di almeno 65 anni: pesano la stretta sulle pensioni e la cancellazione di Opzione donna.

Sotto i 50 se ne perdono 165mila. Il tasso femminile ha toccato il 54,6%, record. Ma resta 17 punti sotto quello maschile e 13 sotto la media Ue: l’Italia è ultima. Vero: «I contratti precari sono diminuiti».

Quelli a termine sono scesi di 510mila. Ma tra i 15-34enni i disoccupati calano di 213mila, gli occupati salgono di 70mila e gli inattivi di ben 280mila. Tra i 15-24enni si perdono 139mila occupati e gli inattivi crescono di 342mila (altro record): non studiano e non cercano un posto.

Anche i salari sono cresciuti «più del decennio precedente». Vero per le retribuzioni nominali: +11,9% dall’ottobre 2022 contro +10%. Ma gli aumenti sono stati divorati dall’inflazione. Il governo rivendica 20 miliardi per il taglio del cuneo. Il fiscal drag – più tasse sugli aumenti nominali – se n’è mangiati 25. I salari reali restano del 6,1% sotto il 2021, il peggior divario tra le grandi economie Ocse. Italiani più poveri.

Energia e carburanti. Decreto bollette al palo benzina e diesel senza freni

Meloni rivendica di avere «protetto» famiglie e imprese dai rincari energetici con «oltre 60 miliardi», il bonus sociale a 315 euro e bollette più leggere. Il bonus per i vulnerabili è corretto: circa 200 euro ordinari più 115 una tantum. Non tornano i 60 miliardi attribuiti al suo governo: gli atti ufficiali ne consentono di ricostruire circa 35 fino al 2025. Per arrivare a 60 bisogna includere risorse varate da Mario Draghi.

Le accise mobili sono costate oltre 2 miliardi, ma non hanno impedito a benzina e diesel di restare sopra i due euro. E sono regressive: premiano più chi riempie il Suv che chi usa un’utilitaria. Intanto il decreto Bollette è al palo: dei 5 miliardi di «risparmi strutturali» promessi da Meloni è partito soprattutto il bonus. Fermi il taglio dello spread tra gas italiano ed europeo e il disaccoppiamento dell’elettricità dal gas. I rincari invece corrono.

Sicurezza. Più reati, celle sovraffollate nuove rotte per gli immigrati

Rivendicazioni sui numeri degli arresti. Un riferimento agli sbarchi: «Abbiamo protetto i confini di questa nazione», «ci hanno dato degli estremisti e ora ci copiano in tutta Europa».

In realtà, numeri alla mano, la sicurezza resta un tallone d’Achille del governo Meloni. All’inizio della legislatura i reati erano aumentati; negli ultimi mesi si è registrato un calo, ma il risultato più evidente delle politiche del governo è stato finora il sovraffollamento carcerario, accompagnato da una moltiplicazione delle fattispecie penali: secondo le Camere penali, dal 2022 sono stati introdotti 57 nuovi reati, una sessantina di aggravanti e aumenti di pena per circa 500 anni di carcere.

Meloni ha rivendicato poi il calo degli sbarchi, che nel 2026 effettivamente c’è stato ma che, come ha fatto notare Sos Mediterranee, è legato anche a un cambio delle rotte, in particolare verso la Grecia, mentre è aumentata la mortalità in mare: il tasso è passato dall’1,5 al 2,6 per cento

Sanità. I ritardi sulle liste d’attesa rovesciati sugli altri governo

«Secondo voi le liste d’attesa le ha create il governo Meloni? Sono iniziate con il governo Meloni? No, esistevano anche 15 anni fa e sono aumentate… La sinistra le ha lasciate a noi». E ancora: «Su dieci prestazioni sanitarie, otto sono erogate nei tempi previsti e due no: sono troppe, ma almeno ora sappiamo dove intervenire».

È l’autodifesa e sono i numeri che Giorgia Meloni snocciola dal palco di Bari parlando della sanità e della Piattaforma nazionale, ideata dal governo, per monitorare le liste d’attesa. Ed è sulla base di questa piattaforma che Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel luglio scorso, ha pubblicato un bollettino che sintetizza lo stato dell’arte.

Se è vero che le prenotazioni complessive sono salite a 14,9 milioni (di cui 8,4 milioni di prime visite e 6,6 milioni di esami diagnostici), con un incremento di 1,6 milioni di prestazioni garantite rispetto ai 13,3 milioni del primo semestre 2025, è anche vero che ci sono ancora circa 2,8 milioni di cittadini che, nei primi sei mesi dell’anno, hanno dovuto attendere oltre i limiti previsti. E il 20% delle visite urgenti, quindi da garantire entro 3 giorni, non viene effettuato nei tempi stabiliti.

(da Repubblica)