“NON VOGLIAMO AMMORTIZZATORI SOCIALI, VOGLIAMO LAVORARE”… “VOGLIONO FAR INTERVENIRE LE FORZE DELL’ORDINE? VENGANO PURE, NE FAREMO DI TUTTI I COLORI”



Subito corteo e blocchi del traffico, la lotta degli operai dell’ex Ilva di Cornigliano in questo lunedì 1 dicembre ha ripreso da dove era stata interrotta solo pochi giorni fa. I metalmeccanici, uniti, stamani hanno discusso in assemblea le iniziative da portare avanti dopo l’incontro di venerdì al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Un incontro deludente per i sindacati che temono la riduzione della produzione a Genova e non si fidano delle promesse su latta, zincatura e corsi di formazione.

“L’incontro è andato male, malissimo e si devono vergognare di quello che ci hanno proposto – dice Armando Palombo, Rsu Fiom per Acciaierie d’Italia in As, che avverte – ci siamo, per dire a tutta l’Italia e al governo che Genova, prima di farsi chiudere questo stabilimento, ne farà di tutti i colori, l’abbiamo dimostrato la settimana scorsa, il prezzo che gli faremo pagare è altissimo ed è per quello che oggi facciamo quello che abbiamo interrotto giovedì, devono venirci a sfollare con le forze dell’ordine perché noi non molliamo, siamo dalla parte della ragione, produciamo, abbiamo tenuto gli impianti in piedi”.

Nelle prossime ore (e nei prossimi giorni a questo punto) si

prevede una situazione difficile per il traffico cittadino visto che sarà nuovamente allestito un presidio permanente in piazza Savio, a Cornigliano, snodo cruciale tra la viabilità del ponente e quella del centro: con le ruspe e le tende a Cornigliano l’unica via di collegamento resta l’autostrada.

Non è escluso che il presidio possa spostarsi o estendersi. Grondona, sindacalista Fiom, ha dichiarato: “Noi di qui non ce ne andiamo, magari un po’ più in là, all’aeroporto o sull’elicoidale. La polizia vuol venire a sgomberarci? Vengano pure. Noi non vogliamo ammortizzatori sociali, noi lottiamo per difendere i posti di lavoro”.

(da agenzie)

