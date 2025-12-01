ACCADE QUANDO DEMOCRAZIE DEBOLI NON HANNO IL CORAGGIO DI SPURGARE LA FOGNA PRIMA CHE INQUINI LA STRADA



La “r” arrotata, lo sguardo truce, i movimenti del corpo e delle braccia studiati alla perfezione: tutto rimanda ad Adolf Hitler. È polemica in Germania sul discorso di Alexander Eichwald, che nel weekend ha parlato al congresso dei giovani di Alternative für Deutschland – una formazione politica di estrema destra, al momento al primo posto nei sondaggi nazionali – a Giessen.

La sua apparizione è diventata virale sui social, fra indignazione e proteste. E anche se tra il pubblico in sala qualcuno ha pensato pure di applaudire, i vertici del partito hanno subito preso le distanze dal personaggio e meditano ora la sua espulsione dal gruppo.

L’imbarazzo dei vertici di AfD

All’indomani della performance all’evento di AfD, che ha segnato la nascita dell’organizzazione giovanile “Generazione Germania”, i tedeschi si chiedono: ma chi diavolo è Alexander Eichwald. Oltre a prendere la parola, il giovane si è anche candidato per entrare nel direttivo della giovanile di AfD: dodici voti li ha presi, ma non è stato eletto. E ora sono gli stessi leader del partito, Tino Chrupalla e Alice Weidel, a ordinare un’inchiesta interna per capire chi sia davvero Eichwald, iscritto al partito solo da pochi mesi. «Che si tratti di un provocatore di sinistra, di un informatore o semplicemente di un pazzo, chi si comporta in questo modo non ha nulla a che fare con l’AfD e la

sua organizzazione giovanile», ha dichiarato Jean Pascal Hohm, neo leader di Generazione Germania. «Sto preparando una procedura di espulsione dal partito contro Eichwald», gli ha fatto eco Michel Schneidermann, capogruppo di AfD nel consiglio comunale di Herford.

Il discorso ultranazionalista di Eichwald

Prima di entrare in politica, o perlomeno di provarci, Eichwald si è cimentato senza successo con la musica con lo pseudonimo Alex Oak. Quando i giornalisti tedeschi gil hanno chiesto se avesse pronunciato il suo discorso seriamente, lui ha semplicemente confermato: «Sí». Ma al di là dei modi, anche i contenuti del discorso tenuto dal giovane esponente dell’AfD sembravano usciti dal Terzo Reich: «Condividiamo tutti l’amore e la fedeltà per la Germania», ha gridato incitando a «proteggere il nostro popolo, la nostra patria, la nostra cultura». E ancora: «Mai più un tedesco dovrà vergognarsi di essere tedesco».

(da agenzie)

