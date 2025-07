L’EXPORT TRICOLORE SI RIDURRÀ DI ALMENO 22,6 MILIARDI, E PERDERÀ PIÙ DI UN TERZO DELLE VENDITE NEL MERCATO STATUNITENSE, IL SECONDO PIÙ GRANDE PER LE NOSTRE IMPRESE DOPO QUELLO TEDESCO … MACCHINE, MODA, FARMACI, ALIMENTARE: I SETTORI PIÙ COLPITI

Rimetterci «solo» 10 miliardi di euro per evitare di perderne molti di più: questi i calcoli del governo dietro il negoziato tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi del 15%. Per l’Italia il balzello si tradurrà in un contraccolpo stimato in circa mezzo punto di Prodotto interno lordo: a tanto corrispondono 10 miliardi di euro.

Secondo il Centro studi Confindustria, l’export tricolore negli Usa si ridurrà di 22,6 miliardi, perdendo oltre un terzo del valore delle vendite nel mercato statunitense, con una compensazione di circa 10 miliardi attraverso maggiori vendite nel resto del mondo.

Da soli i sei settori principali dell’industria del nostro Paese rappresentano il 90% dell’export nazionale oltreoceano, rendendo cruciale ogni punto percentuale delle aliquote negoziate. Macchinari e farmaci sono i comparti più colpiti dalle restrizioni. L’acciaio resta una partita aperta.

Il settore di macchine e apparecchi meccanici, da solo, vale secondo Unimpresa oltre 18 miliardi di euro di esportazione

negli Stati Uniti, il 27% del totale dell’export italiano verso quel mercato. Con dazi del 15% subirà sovra-costi per circa 2,7 miliardi.

«Le aziende della meccanica, per oltre il 90%, sono imprese medie e piccole, e non hanno i margini per assorbire quel 15% – dice il presidente di Federmeccanica Simone Bettini –. C’è una chiara mancanza di consapevolezza del peso della questione». Un problema simile vive tutto il made in Italy, come sottolinea il presidente della Cna Dario Costantini: «Si scrive 15 ma si legge 30% – commenta –, è una tassa ingiusta e sproporzionata che penalizza l’Italia ma avrà riflessi negativi anche sull’economia Usa».

Moda, abbigliamento e pelletteria contribuiscono con 11 miliardi, una quota che rappresenta il 17% dell’export italiano negli Usa, e risulterà colpito da dazi per circa 1,65 miliardi. Gli articoli di lusso (occhiali, gioielli e arredamento), con un valore aggregato di circa 6 miliardi – il 9% delle esportazioni totali verso gli Stati Uniti –, saranno soggetti a tariffe per circa 900 milioni di euro.

A differenza di quanto trapelato in un primo momento, in cui la farmaceutica sembrava oggetto di una negoziazione separata insieme all’acciaio, secondo quanto dichiarato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen subito dopo l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, «Per quanto riguarda l’Unione Europea, è stato concordato il 15%».

Secondo Unimpresa il comparto chimico e farmaceutico vale 13 miliardi nelle esportazioni, pari al 20% del totale. Con un’aliquota al 15% sarà soggetto a rincari per circa 1,95 miliardi. Stando alle stime del Csc gli articoli farmaceutici avranno un danno da 3,4 miliardi di euro.

Di «insoddisfazione» parla Legacoop, commentando i rincari su

agroalimentare e bevande, che valgono 8 miliardi e hanno una quota di esportazione verso gli Usa pari al 12% del totale. Saranno colpiti per 1,2 miliardi

«Un’aliquota al 15% penalizza molto alcune filiere come quelle del vino, che avevano dazi significativamente inferiori, e meno altre che avevano già questi valori», sottolinea Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia.

Tira un sospiro di sollievo il settore dei trasporti, inteso come auto, motori, navi e componentistica. Per l’Italia vale 7 miliardi di euro di export se si considera il dato aggregato fornito da Unimpresa. All’interno, la sola voce di vetture e componenti vale circa 5 miliardi di euro, a cui si sono applicate finora tariffe del 27,5%. Uno «sconto» per l’automotive con dazi al 15% comporta sovra-costi importanti, ma pari a 750 milioni anziché 1,2 miliardi. Nel complesso, il settore subirà danni per 1,05 miliardi di euro.Un nodo tutto europeo resta quello dell’acciaio. Attualmente i dazi americani sul prodotto europeo sono del 50%, e l’Ue sta negoziando per ottenere delle quote di esportazione con dazi al 15%, e tariffe del 50% per le eccedenze. Tutto ciò che oltrepassa le soglie, dunque, verrà tassato al 50%.

Al quadro si aggiungono le variabili geoeconomiche.

Confindustria considera una svalutazione del 13,5% del dollaro sull’euro da inizio 2025 e un’incertezza ai massimi storici (+300% rispetto a fine 2024). Se non altro, adesso c’è un punto fermo per molte imprese: dazi al 15%.

