Migliaia di pagine di documenti. Centinaia di fotovero?». Trump sorrise e annuì in segno di assenso. Nel 2021 la vittima ha testimoniato al processo contro Ghislaine Maxwell. Dichiarando di aver partecipato al concorso di bellezza Miss Teen Usa del 1998, all’epoca gestito dal presidente americano.

Nel 2016 cinque concorrenti dell’edizione del 1997 della competizione hanno raccontato a Buzzfeed News che Trump era entrato nel loro spogliatoio mentre si stavano cambiando. Tra i file c’è anche una denuncia che risale al 1996 per pedopornografia nei confronti di Epstein. L’Fbi non l’ha mai presa in considerazione. A presentarla era stata Maria Farmer, che aveva lavorato per lui. Alcuni degli investigatori che avevano visto la denuncia però la accusarono di aver inventato tutto.

«Ho aspettato 30 anni. Non ci posso credere. Non possono più darmi della bugiarda», ha detto poche ore dopo la divulgazione dei documenti. Sottolineando che l’Fbi «dovrebbe vergognarsi per non aver protetto quelle ragazze».

I documenti resi disponibili occupano uno spazio di 2,8 gigabyte. Sono circa 3965, suddivisi in quattro database. La maggior parte sono Pdf che contengono fotografie. Ma anche video della cella di Epstein il giorno del suo suicidio nel 2019. Gran parte del contenuto dei fileviolenza sessuale da Virginia Giuffre, una delle vittime del finanziere. Anche lui fu trovato morto 25 anni dopo nella sua cella, prima del processo.Un file contenente decine di immagini censurate mostra persone nude o poco vestite. Mentre altre foto mostrano. L’ex presidente democratico Bill Clinton, Kevin Spacey, Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross e l’ex principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson.

