«Senza un incontro trilaterale diretto tra Trump, Zelensky e Putin non solo non si mette fine alla guerra ma non si inizia nemmeno a discutere del tema». Mykhailo Podolyak, primo consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tiene il punto
Nessuna speranza che si arrivi almeno a una bozza di piano che rappresenti un punto di partenza?
«Putin non è pronto per negoziati realistici. Il suo compito principale in questa fase è di prendere tempo, di fuorviare l’amministrazione americana. Prova a fare il moderatore di un processo di pace di una guerra che ha iniziato lui. Senza
conflitto, Mosca perde il suo peso nel mondo. Ecco perché Putin non è dell’umore giusto per negoziati in presenza di Zelensky».
Se l’offerta dovesse essere quella di un ritiro di Kiev dal Donetsk quale sarebbe la vostra risposta?
«Ancora una volta: solo un incontro diretto a tre può porre l’accento sul Donetsk e ottenere risultati certi. Come si può pensare di risolvere le questioni ucraine senza la presenza dell’Ucraina e senza Zelensky? Solo la pressione congiunta di americani, europei e ucraini ci permetterà di raggiungere la fine della guerra».
Si riferisce alle sanzioni?
«Senza l’uso di strumenti coercitivi, come sanzioni economiche e senza una sconfitta militare non accadrà nulla. Le due cose vanno di pari passo».
Si parla anche di un cessate il fuoco nei cieli. È plausibile?
«Uno degli scenari proposti dall’amministrazione americana era un cessate il fuoco globale, che tenesse conto anche dell’impatto aereo, compresi gli attacchi missilistici e con droni sul territorio ucraino. Ma nessuno di questi scenari è stato accettato dalla Russia. I bombardamenti aerei sono uno strumento chiave con cui Mosca esercita pressione psicologica sul Paese e influenza la nostra posizione. Il secondo strumento sono gli attacchi incessanti lungo tutta la linea del fronte che però vengono respinti dal nostro esercito. È improbabile che la Russia si privi dell’uso dell’aviazione strategica e dell’impiego massiccio di droni
Un congelamento del fronte è un’opzione realistica o è prematuro parlarne?
«la Russia non è riuscita a raggiungere gli obiettivi che si era prefissata non si accontenterà di un risultato parziale. E se incoraggiata a realizzare anche solo una parte di queste mire senza una vittoria sul campo, interpreterebbe questo segnale come un via libera per continuare l’espansione e proseguirebbe il conflitto con altri formati».
(da agenzie)
