OGGI L’ASSEGNO DI INCLUSIONE VIENE DATO A 666 MILA FAMIGLIE CON 694 EURO IN MEDIA (NEL 2022 ERANO 1,2 MILIONI DI FAMIGLIE CON 550 EURO DI MEDIA) – UNA SCELTA CHE HA PORTATO ALL’ESITO VOLUTO: OVVERO STANZIARE MENO SOLDI PER I POVERI ABBANDONANDOLI A LORO STESSI



Numeri che parlano da soli, quelli dei sussidi per contrastare la povertà. A giugno del 2022, pochi mesi prima della vittoria alle elezioni della destra, il Reddito di cittadinanza andava a 1,2 milioni di famiglie: 550 euro in media a 2,8 milioni di persone.

Per una spesa pubblica di 677 milioni in quel mese.

Tre anni dopo, la stretta del governo Meloni ha portato ad erogare, lo scorso giugno, l’Assegno di inclusione a 666 mila famiglie: 694 euro in media (assegno più alto perché sono esclusi single e coppie senza figli under 60) a 1,5 milioni di persone.

Spesa da 462 milioni. Si capisce che la stretta voluta dalla destra ha portato all’esito voluto: dimezzamento di platea e stanziamento (nel 2024 erogati 4,5 miliardi contro gli 8,8 miliardi del vecchio Reddito nel picco del 2021).

I dati diffusi ieri dall’Inps, nel secondo rapporto sull’Adi, certificano il quadro. […] L’Sfl, il rimborso spese erogato mentre si segue un corso di formazione, è salito da 350 a 500 euro al mese e le condizioni Isee sono meno rigide. Eppure si conferma un flop: a giugno erano in 74 mila a prenderlo […] In media, il sostegno viene incassato per 3,3 mesi (nel 2024 erano 5,5). Ma poi nessuno sa se il corso è servito a questi under 60 a trovare un lavoro, quale e quanto retribuito.

card del reddito di cittadinanza

La povertà intanto non demorde, ripetono Istat e Caritas. Si è poveri anche lavorando.

Ristorazione e alberghi continuano a non trovare lavoratori a sufficienza.

(da La repubblica)

