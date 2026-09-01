L’ITALIA HA RISERVE DI PETROLIO CERTIFICATE PER NEANCHE 580 MILIONI DI BARILI E NE CONSUMA 1,25 AL GIORNO: BASTEREBBERO UNA QUINDICINA DI MESI PER FARLA TORNARE IN GINOCCHIO DA AL THANI

L’ora abbondante di comizio di Giorgia Meloni alla festa organizzata per lei da Fratelli d’Italia (sì, facevano finta fosse per la durata del governo, ma era per lei) è stata un lungo elenco di successi, in larga parte presunti

Un discorso lunare, in cui sono gli imbarazzi della stand-up premier la parte più rilevante. È il caso di quando Meloni, non esattamente di buon umore nonostante le urla della folla adorante, affronta la vicenda Ilva, che l’ha accolta in Puglia con la notizia delle oltre 2.500 lettere di licenziamento arrivate ai lavoratori dell’indotto: dopo quattro anni di governo se la cava col pensierino secondo cui “il nostro obiettivo è tutelare la salute pubblica, ma anche preservare un patrimonio industriale importante per la Puglia e la nazione”.

Non si sono meritati una citazione invece, forse per estraneità territoriale, gli operai della Electrolux, in sciopero da ieri dopo che l’azienda ha confermato la chiusura della fabbrica di Cerreto d’Esi e 1.450 esuberi in Italia

Il tema energia è quello in cui più s’è visto l’imbarazzo di Meloni e forse per questo l’unico per il quale la premier s’è lasciata andare al sussulto della proposta, per quanto la sua sparata di ieri ricordi troppo il trumpiano “drill, baby, drill”, trivella, baby, trivella. Dopo essersi vantata – ma a questo punto dovrebbe essere chiaro a tutti che non teme il vecchio detto “chi si loda s’imbroda” – di “aver rotto il tabù del nucleare in Italia”, tecnologia che ci garantirà un futuro di pace, amore e prezzi bassi, ha in sostanza promesso agli italiani che strapagano il pieno dell’auto e vedono le bollette del gas e della luce salire alle stelle che “estrarremo più petrolio dai nostri mari”: “Non c’è bisogno di andarlo a prendere in Qatar – ha scandito con la classica vena sul collo – quando lo abbiamo in Basilicata”.

Ora, per dare l’idea di cosa stiamo parlando, basti dire che l’Italia ha riserve di petrolio certificate per neanche 580 milioni di barili e ne consuma 1,25 al giorno: una quindicina di mesi e tocca ritornare dal Qatar, ammesso e non concesso che il suo ex amico Trump abbia riaperto lo Stretto di Hormuz. Drill, baby, drill

(da Il Fatto Quotidiano)