Rieccola, Maria Zakharova. Aggressiva e chirurgica, scostante e definitiva. Sempre più fa pensare a Ludmilla Vobet Drago, alias Brigitte Nielsen, che in Rocky IV gestisce con arroganza e sufficienza le comunicazioni del marito Ivan Drago, il peso massimo sovietico che sfida l’italoamericano Rocky Balboa, declinazione pugilistica della Guerra Fredda tra Urss e Stati Uniti.

Il «pugile» di cui la nostra si occupa ormai da molti anni è l’intramontabile Sergej Lavrov, il ministro degli Esteri che probabilmente avrebbe preferito dedicarsi completamente alla poesia, disciplina in cui si cimenta con discreti risultati, invece di esser costretto a ripetere le bugie di Vladimir Putin.

La bionda e truccatissima Zakharova è il suo megafono. Mente al suo posto, bacchetta chiunque osi contraddirla, soprattutto costruisce le «realtà alternative» che Lavrov offre al mondo in nome e per conto del suo dante causa.

Come quando, il 16 febbraio 2022, otto giorni prima dell’invasione, la signora si fece beffe delle anticipazioni dei media occidentali sull’imminente attacco russo contro l’Ucraina, chiedendo il programma delle prossime azioni militari della Russia in modo da «poter pianificare le vacanze».

Maria è cresciuta tra due dittature: figlia di diplomatici, ha trascorso l’infanzia a Pechino e si è laureata in Sinologia a Mosca. Alla soglia dei cinquant’anni, è da tempo all’apice della carriera al punto che nel 2016 la Bbc la inserì fra le 100 donne più influenti al mondo.

Dal febbraio 2022, invece, è entrata in una lista meno glamour, quella delle personalità russe sanzionate, bandite dai viaggi in Occidente e alle quali sono stati congelati i conti esteri. Da allora, sempre supergriffata, lo shopping va a farlo a Dubai.

Nel 2021 denunciò l’esercitazione militare della Nato Defender Europe 21, che coinvolgeva anche Estonia, Bulgaria e Romania, accusando l’Alleanza atlantica di voler provocare e preparare un «pugno di attacco» ai confini della Russia.

Neppure i colleghi della Rai Stefania Battistini e Simone Traini sono stati risparmiati dalla novella signora Drago per il loro coraggioso reportage dalla regione di Kursk. Zakharova li ha bollati come «traditori della professione che partecipano alla fabbricazione e diffusione della propaganda ucraino-nazista».

Ora ha alzato il tiro, «sparando» su Sergio Mattarella. La differenza con qualche mese fa, è che ora grazie a Donald Trump, lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, sembra sorridere al Cremlino.

