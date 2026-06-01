CHI E’ IL NUOVO SINDACO CHE HA STRAPPATO IL COMUNE AL CENTRODESTRA VINCENDO CON OLTRE IL 72% DI VOTI… DETERMINANTE L’APPOGGIO DELLA LISTA “CONTROCORRENTE”



Sulle note di “Sogna, ragazzo, sogna” di Roberto Vecchioni, Michele Sodano, candidato di Controcorrente, appena eletto sindaco di Agrigento, si è presentato alla città, davanti alla sede elettorale di viale della Vittoria. “Oggi è un nuovo giorno per Agrigento, un nuovo grande giorno. Grazie ad Agrigento, sarò il sindaco di tutti. La città ha scelto di essere libera”, dice alla folla che si è ritrovata in strada.

Sodano, laureato in Economia aziendale e management alla Bocconi di Milano, con un’esperienza da finance assistant per le Nazioni Unite a Copenaghen, nel 2018 è stato eletto deputato alla Camera con il Movimento 5 Stelle. Oggi presiede i dipartimenti del movimento Controcorrente.

“Ricominciamo a sognare – dice -ricominciamo a essere orgogliosi. Non dobbiamo essere per forza sempre in coda alle classifiche. Lavoriamo per una città di giustizia sociale, di meritocrazia, che punta sul lavoro. Questa vittoria non è stata l’obiettivo di un uomo solo, ma di una comunità intera che ha creduto in un nuovo progetto”. La campagna elettorale è finita e ora per Sodano comincia il lavoro più difficile: amministrare una delle città fra le ultime in Italia in tutti i parametri. “Non sarà facile – dice – dobbiamo lavorare tutti insieme”.

Al suo fianco, come Sodano ha sottolineato, il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera che dopo il verdetto è scoppiato a piangere. “Oggi abbiamo fatto un miracolo politico grazie alla credibilità di un progetto, l’unione di intenti e il candidato giusto”, dice La Vardera nel giorno del suo compleanno. “Una vittoria che apre uno scenario importante, un modello politico: quello che è accaduto ad Agrigento può accadere nel resto della Sicilia, mandando a casa il governo Schifani. Oggi facciamo la storia”.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Giugno 8th, 2026 at 20:59 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.