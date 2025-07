SI TRATTA DI UN “AUMENTO” DEL 2% TRA I 32 E I 36 GRADI, DEL 4 TRA I 36 E I 40, E DELL’8% PER TEMPERATURE SUPERIORI AI 40 GRADI… TRADOTTO IN SOLDINI, FANNO DAI CINQUE AI VENTI CENTESIMI PER GLI ORDINI MINIMI. CON IL RISCHIO DI RIMANERCI SECCHI IN BICICLETTA PER IL CALDO

L’aumento delle temperature come incentivo per i lavoratori. Sembra assurdo ma è così. Glovo ha introdotto bonus economici legati alle temperature, che salgono con l’aumentare del caldo.

Lo segnala la Nidil Cgil, dicendo che ai rider è arrivata una comunicazione che contiene un “messaggio implicito” e cioè “rischia di trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico”.

I bonus sono del 2% tra i 32 e i 36 gradi, del 4% tra i 36 e i 40, dell’8% per temperature superiori ai 40 gradi. Il sindacato ha scritto a Glovo sottolineando che “nessun compenso può giustificare il lavoro in condizioni di rischio estremo”.

Percentuali che, rapportate all’ordine minimo standard di 2,5 euro, si traducono in cinque centesimi fino a 36 gradi, dieci centesimi fino a 40 gradi fino ad arrivare a 20 centesimi oltre il 40 gradi, come lamenta il sindacato.

Per fare un altro esempio, per un ordine di 10 euro, il bonus sarà di 20 centesimi tra i 32 e i 36 gradi, di 40 centesimi tra i 36 e i 40 e fino a 80 centesimi oltre i 40 gradi. Non solo: il contributo “bonus caldo luglio e agosto” verrà erogato “con la fattura del 21 settembre”, ossia tra tre mesi

(da agenzie)