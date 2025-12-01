L’INTERVENTO DELL’EX PREMIER AL POLITECNICO DI MILANO: “L’APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE LEGATE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE POTREBBE INNALZARE IN MODO SIGNIFICATIVO LA CRESCITA ECONOMICA E RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE”… “I GIOVANI CAMBIERANNO LA POLITICA PIÙ DEI DISCORSI”



“Per oltre due secoli il miglioramento del tenore di vita è stato alimentato da progressive ondate di progresso tecnologico, oggi le tecnologie rimangono il principale motore della prosperità”.Lo “Le economie avanzate non possono basarsi solo sul lavoro e il capitale per le prosperità, rendendo le tecnologie ancora più centrali”, prosegue Draghi all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano.

“Se l’Europa non copre il divario che la separa da altri Paesi e aree geografiche nell’adozione delle tecnologie legate allo sviluppo dell’Intelligenza artificiale rischia “un futuro di stagnazione”.

“Se non colmiamo questo divario e non adotteremo queste tecnologie sul larga scala l’Europa rischia un futuro di stagnazione, con tutte le sue conseguenze”, prosegue Draghi intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano.

L’applicazione delle tecnologie legate all’Intelligenza artificiale “potrebbe innalzare in modo significativo la crescita economie avanzate: se si muovesse sulla stessa linea dello precedente sviluppo del digitale negli Stati Uniti, potrebbe esserci una spinta di poco meno dello 0,8% annuo”, se fosse sui livelli dell’elettrificazione negli anni 20 del secolo scorso la crescita potrebbe essere superiore dell’1% all’anno.

Lo afferma Mario Draghi. Si tratterebbe dell'”accelerazione più significativa che l’Europa ha visto da decenni”, prosegue Draghi all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano

“Ciò che spesso è assente nelle discussioni sul tema” dello sviluppo delle tecnologie come l’Intelligenza artificiale “è la considerazione di quanto queste tecnologie possano aiutare a ridurre alcune delle disuguaglianze che più incidono sulla vita quotidiana delle persone”. Lo afferma Mario Draghi. L’ex presidente della Bce ed ex presidente del Consiglio all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano porta l’esempio delle liste d’attesa nella sanità, citando anche studi studi Usa secondo cui “strumenti di triage e gestione dei flussi” con l’Ai “hanno ridotto i tempi di attesa in pronto soccorso di circa il 50%”.

I giovani in Italia e in Europa “devono pretendere di avere le stesse condizioni che permettono ai loro coetanei di aver successo in altre parti del mondo e combattere gli interessi costituiti che si oppongono. I loro successi cambieranno la politica più di qualunque discorso o rapporto e costringeranno regole e istituzioni a cambiare”.

“Gli studenti sono invitati a riflettere su come possano contribuire a rendere il loro Paese e il loro continente un luogo in cui l’innovazione possa prosperare”, aggiunge l’ex presidente della Bce ed ex presidente del Consiglio. “Sono stati formati da una società che ha investito in loro, da famiglie che li hanno sostenuti, da insegnanti che li hanno stipolati e da istituzioni pubbliche che hanno dato loro l’opportunità di apprendere e sviluppare i loro talenti.

Ripagare questo debito non significa che debbano tutti rimanere in Italia, poiché la tecnologia è globale e il talento va dove ha le migliori opportunità, ma sono invitati a non rinunciare a costruire qui”, prosegue Draghi rivolto agli studenti durante il discorso tenuto all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano.

(da agenzie)

