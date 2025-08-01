MARCO PERISSA, NUOVO SEGRETARIO DI FDI A ROMA, HA DECISO DI SPOSTARE LA SEDE DELLA GIOVANILE DI FRATELLI D’ITALIA ALLA GARBATELLA, MA I GIOVANI MILITANTI NON CI STANNO

Guerra in Fratelli d’Italia a Roma. I giovani del partito di Giorgia Meloni occupano la storica sede di via di Sommacampagna 29. In strada polizia e digos.

Una scena abbastanza surreale visto l’attivismo del partito della premier contro le occupazioni. Ma cosa è successo?

La nuova segreteria romana, diretta da Marco Perissa, ha deciso di spostare la costola giovanile del partito e la sede della federazione romana da via di Sommacampagna alla Garbatella,

storica sezione dove la premier mosse i primi passi in politica.

La decisione formalmente è stata presa dalla fondazione di An che è titolare di tutti gli immobili.

Da quando è stata presa questa decisione è iniziata la guerra tra i ragazzi e il partito romano, con dispetti e cambi di serrature.

(da ilfoglio.it)