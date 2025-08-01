LO SCAZZO INTERNO AL PARTITO DELLA MELONI CHE HA CHIAMATO LA POLIZIA: I RAMPELLIANI DI GIOVENTÙ NAZIONALE HANNO OCCUPANO LA LORO STORICA SEDE DI VIA SOMMACAMPAGNA, A ROMA. CHE NE PENSA LA MELONI, STORICAMENTE CONTRARIA ALLE OCCUPAZIONI?
MARCO PERISSA, NUOVO SEGRETARIO DI FDI A ROMA, HA DECISO DI SPOSTARE LA SEDE DELLA GIOVANILE DI FRATELLI D’ITALIA ALLA GARBATELLA, MA I GIOVANI MILITANTI NON CI STANNO
Guerra in Fratelli d’Italia a Roma. I giovani del partito di Giorgia Meloni occupano la storica sede di via di Sommacampagna 29. In strada polizia e digos.
Una scena abbastanza surreale visto l’attivismo del partito della premier contro le occupazioni. Ma cosa è successo?
La nuova segreteria romana, diretta da Marco Perissa, ha deciso di spostare la costola giovanile del partito e la sede della federazione romana da via di Sommacampagna alla Garbatella,
storica sezione dove la premier mosse i primi passi in politica.
La decisione formalmente è stata presa dalla fondazione di An che è titolare di tutti gli immobili.
Da quando è stata presa questa decisione è iniziata la guerra tra i ragazzi e il partito romano, con dispetti e cambi di serrature.
(da ilfoglio.it)
