CHI POTRA’ VOTARE? SI FA STRADA L’IPOTESI DI UNA PRE-REGISTRAZIONE VIA MAIL UN MESE PRIMA DELLE PRIMARIE PER CREARE UN ALBO CERTIFICATO, DA VERIFICARE POI CON SPID O CODICE FISCALE “PERCHÉ NON È CHE PUÒ VOTARE CHIUNQUE, ANCHE GLI ELETTORI DEL CENTRODESTRA…”

Ai suoi, la leader dem ha riassunto così la giornata più caotica vissuta dal Partito democratico negli ultimi mesi: «Con questa risoluzione Conte non potrà più tentare di metterci nell’angolo con la storia del riarmo, non ha più margini per fare campagna sulle primarie con quella linea».

Era il risultato che la leader dem voleva portare a casa. E se il partito fibrilla, pazienza.

«So che pensano che io assecondi Conte, ma non è affatto così. Anzi. Dopodiché siamo tutti insieme in coalizione e litigare tra noi adesso sarebbe fare un piacere a Meloni e alle destra», commenta con i suoi la segretaria del Partito democratico.

Dunque Schlein è convinta di aver «arginato» Conte. Resta, certo, il no del Movimento 5 stelle agli aiuti militari a Kiev, ma fino a un certo punto: Italia ed Europa hanno una posizione netta, e chi ambisce a governare non può permettersi di apparire filo-putiniano agli occhi degli alleati europei. Così la segretaria del Partito democratico guarda già oltre le beghe di agosto, con l’occhio fisso alla data che ha cerchiato in rosso da mesi, quella delle primarie, a inizio 2027.

Sul fronte organizzativo, per ora, si naviga ancora tra le ipotesi. Se il voto si terrà, come pare probabile la macchina si metterà in moto da settembre: programma comune del centrosinistra entro fine ottobre, primarie a gennaio. Restano da sciogliere alcuni nodi tecnici non banali: turno unico o doppio turno (Schlein sembra propendere per il secondo che ha un solo precedente, quello del 2012 vinto da Bersani su Renzi al ballottaggio); voto solo in presenza o anche online, opzione su cui il Movimento 5 stelle spingerebbe per compensare la minore capacità di mobilitazione sul territorio.

Ma, soprattutto, quale sarà la platea degli elettori dei gazebo? Si sta facendo strada l’ipotesi di una pre-registrazione via mail un mese prima delle primarie per creare un albo certificato, da verificare poi con Spid o codice fiscale. «Perché non è che può votare chiunque, anche gli elettori del centrodestra», precisano al Pd. Questioni che da settembre diventeranno, giorno dopo giorno, sempre più urgenti.

(da Corriere della Sera)